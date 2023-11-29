Geçim derdi katmerleniyor

Türk-İş’e göre, açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,49, yıllık yüzde 86,42 arttı. Dört kişilik ailenin sadece aylık ekmek masrafı 735 lira olarak belirlendi.

Ekonomi Servisi

Türk-İş, Kasım 2023 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 14 bin 25 TL olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 18 bin 239 TL'ye yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti. Yılın başından bu yana değişim yüzde oranı ise yüzde 72,50 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibarıyla değişim oranı yüzde 80,12 olurken on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 86,52 olarak hesaplandı.

EKMEK MASRAFI 735 TL

Araştırmaya göre süt fiyatları, geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 liradan satıldı. Kuru baklagillerin tamamında fiyat artış gözlendi. Bu grupta en yüksek artış nohutta görüldü. Nohut, geçen aya göre ortalama yüzde 21 artış gösterdi. Kasım ayında nohut fiyatları marketlerde ortalama kilogram fiyatı 85 liradan satıldı. Ankara’da 200 gramlık ekmek fiyatı 7 liradan satılmaya devam ederken 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 lira olarak belirlendi. Ortalama sebze kilo fiyatı 24,40 TL, ortalama meyve kilo fiyatı ise 36,41 TL oldu. Zeytinyağı fiyatlarındaki artış bu ay da devam etti. Zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 300 TL'den satılırken, tereyağı fiyatları ise bu ay yüzde 6 arttı.