Geçinemiyoruz Platformu, Kadıköy'deki kiralık konutlarla ilgili rapor hazırladı

Geçinemiyoruz Platformu Kadıköy 2023 Kasım ayı Kiralık Konut Raporu yayınladı. 30 Kasım 2023 tarihinde internet sitelerinde yer alan kiralık ilanlar temel alınarak hazırlanan raporda, tüm kiralık ilanların ortalaması 37.209 TL olarak belirlendi.

Geçinemiyoruz Platformu, 30 Kasım 2023 tarihinde internet sitelerinde yer alan kiralık ilanları temel alarak Kadıköy 2023 Kasım ayı Kiralık Konut Raporu yayınladı.

Söz konusu raporda, Kadıköy’de 1803 kiralık daire ilanının ortalaması

hesaplandığında kira bedelinin 37.209 TL’ye yükseldiği görülüyor.

🖍️Geçinemiyoruz Platformu Kadıköy 2023 Kasım ayı Kiralık Konut Raporu yayınlandı.

📈 Tüm kiralık ilanların ortalaması: 37.209 TL

📈 30bin TL ve altı ilanların ortalaması: 23.323 TL

📷#Barınamıyoruz #Geçinemiyoruz

Rapora erişmek için👇https://t.co/nEAzHCeSxP pic.twitter.com/gEwB2KTgYZ — #Geçinemiyoruz (@gecinemeyenler) December 7, 2023

Geçinemiyoruz Platformu'nun hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut ilanlar içerisinde özellikle 30 bin TL’den 150 bin TL’ye uzanan 874 adet ilanı

araştırma kapsamından çıkarmak için 30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir

inceleme yaptığımızda ortalama kiranın 23.333 TL’ye, filtreyi biraz daha genişletip

sadece 20.000 TL ve altı ilanları incelediğimizde ortalama kiranın 18.112 TL’ye

düştüğü sonucuna ulaşıldı.

KİRA KONUT KITLIĞI SINIRLI OLSA DA ÇÖZÜLÜYOR

2022 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında kiralık konut sayısı %83 artış oranıyla

982’den 1803’e yükselmiştir. Toplam kiralık konut sayısı yükselirken fiyat

artışlarından kaynaklı 20.000 TL ve altı ilan sayısında ise %46 azalış gerçekleşti.

Asgari ücretliye penceresiz havalandırmalı daire!

Kiralık daire ilanları fiyat aralıklarına dağıtıldığında görülen tablo her geçen ay daha

fazla kötüleşmeye devam ediyor. Asgari ücretlilerin maaşlarının tamamıyla dahi ev

kiralaması bir süredir imkansız hale gelmişti. Asgari ücretin altında fiyatları 8.500

TL ile 10.000 TL arasında toplam 6 adet kiralık daire ilanı bulunmakta. Bu 6 kiralık

daire ilanından 3’ü niteliksiz 1+0 (Stüdyo) dairelerden oluşurken, 2 tanesi ise kentsel

dönüşüm sorunları ile boğuşan Fikirtepe’de bulunuyor.

Mevcut bu 6 ilanın hiçbiri insanlık onuruna yaraşır, sağlıklı, güvenli konuttan

oluşmuyor. İlanlardan bir tanesi ise yaşamaya elverişsizlik konusunda diğerlerinden

oldukça fazla ayrılıyor. Bodrum katta, penceresiz olan ilan “havalandırmalı” “Göz

kamaştırıcı 35 m2 genişliğinde” ifadeleriyle 9.000 TL bedelle kiralanmak isteniyor.