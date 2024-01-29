Geçmişte pavyonlarda çalışan Mehtap Yılmaz’dan “Dilber” yorumu: "Canınızdan olursunuz"

Geçmişte pavyonlarda çalışan ve Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, “İnci Taneleri” dizisi üzerinden oluşan gündemle ilgili açıklama yaptı. Pavyon kültürünün son günlerde anlaşıldığı gibi olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Orada sadece orada gözyaşı var. O oynarken aslında içinde ağlayan, bir gözyaşını döken bir kadın var. Siz kadın bedeninden sermaye yapmaya çalışıyorsunuz” dedi. Yılmaz, “Dilber dansı”, “Dilber kıyafeti” gibi akımlara da tepki göstererek, “Bu ne leşliktir ya? Ailenizden olursunuz, evinizden olursunuz, işinizden olursunuz, hayatınızdan olursunuz, canınızdan olursunuz. En önemlisi canınızdan olursunuz” ifadelerini kullandı.

Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, pavyon hayatının gerçeklerini ve “İnci Taneleri” dizisiyle başlayan “Dilber” akımının yarattığı yanlış algıyı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.

“Bu videoyu çekmemin nedeni, binlerce mesaj geldi bana Dilber dansıyla alakalı” diyen Mehtap Yılmaz, pavyon kültürünün övülecek bir tarafının olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugünlerde biliyorsunuz acayip derecede patlama oldu. Bizim bu ünlü camiasında da bu Dilber dansını öven isimler var. Şimdi övülecek ne tarafı var ben onu anlamıyorum. Kıyafetlerini övenler var, Dilber dansı kurslarını açanlar var. Hiç utanmıyor musunuz kardeşim siz? Dilber dansı diye bir kurs mu açılır? Gerçekten hiç utanma diye bir şey kalmamış mı sizde? Geçen gün Didem Aslan Yılmaz adlı bir tane kızımızı izliyorum, bakıyorum, çok sevdiğim bir gazetecidir kendisi. Dilber dansına özenmiş bir kızımız pavyona gitmiş, isim de değiştirmiş. Garibim bir annesi var, annesi gelmiş kızını aramaya çalışıyor. Didem Aslan Yılmaz bulmuş çıkartmaya çalışıyor, bir sürü uğraşıyor kadın. Yani özendirmeden başka hiçbir şey değil. Ben diyorum ki siz var ya bu dansı çekenler yatacak yeriniz yok sizin, gerçekten yok. Ne yapmak lazım biliyor musun; bunları alacaksın, bunların hepsini toplayacaksın bir pavyona koyacaksın, 10 15 gün burada dansçı olarak masa masa gezecekler, çalışacaklar orada da, o hayatın gerçek yüzünü bir görecekler. Allahım böyle değilmiş gibi kurtar bizi diye yalvaracaklar.”

“ÖZENMEYİN BÖYLE ŞEYLERE”

Mehtap Yılmaz, insanların özendirildiğini ve pavyonlarda dizilerde anlatılanlar gibi bir hayat olmadığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten insanları özendiriyorsunuz. Dilber dansı, Dilber kıyafeti! Bu nedir ya? Bu ne leşliktir ya? Yani o sizin gördüğünüz gibi arkadaşlar, size anlatılanlar gibi bir hayat falan yok oralarda. Hani öyle o kıyafetiyle çıkayım oynayayım bu kadar paralar kazanayım bilmem neler yapayım. Ailenizden olursunuz, evinizden olursunuz, işinizden olursunuz, hayatınızdan olursunuz, canınızdan olursunuz. En önemlisi canınızdan olursunuz. Özenmeyin böyle şeylere. Ama maalesef ki ünlü camiasında moda olmuş, Dilber elbisesi moda olmuş, giyiyoruz yok dilber dansı bir tanesi çıkmış, sahnesine almış; Dilber şarkısı, Dilber dansı göbeği atıyor. Ya sen kimsin ya kimsin, kim, nesin? Hayırdır yani? Neyin övmesidir bu insanlara gerçekten…”

“ORADA SADECE GÖZYAŞI VAR”

“Yazık, içler acısı bir şekilde yani ağlayarak, üzülerek bu tip şeylere şahit oluyorum. Çünkü ben yıllarca biliyorsunuz hiçbir zaman saklamadım bu tip ortamlarda şarkı söyledim. Bu tip kızları, bu tip oyuncu kızları, bu tip masalarda konsomasyon yapan kızları, hepsine şahit oldum. Bunların hayatlarını da çoğunu da yaşantılarını da çok gördüm. Orada oynayan yani, sadece orada gözyaşı var. O oynarken aslında içinde ağlayan, bir gözyaşını döken bir kadın var. Siz kadın bedeninden sermaye yapmaya çalışıyorsunuz. Bunları konuşmaya, ballandırmaya, övmeye çalışıyorsunuz. Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istedim. Çünkü vicdanen susmak bana yakışmazdı. Çünkü ben gözümle gördüklerimi, dayak yiyen kızları çok gördüm. Öldürülen kızlar, cinayete kurban gitmiş kızlar, ailelerinden kopartılmış kızlar, hayatları bitmiş kızlar. Medyada sizin duyduklarınız veya duymadıklarınız birçok olaylar...”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mehtap Yılmaz (@mehtapyilmazofficial)'in paylaştığı bir gönderi

SANAT CAMİASINA SESLENDİ

“Lütfen sanat camiasındaki arkadaşlara sesleniyorum. Böyle kendinizi gere gere yapıyorsunuz. Yok dansı, yok Dilber dansı şöyle, yok Dilber kıyafeti, yok Dilber dansı kursu nedir abi ya? Ya böyle büyük bir rezillik olamaz. Gerçekten olamaz yani. Nereye gidiyoruz biz? Bu nedir ya? Bir de bunu özel özendiriyorsunuz kızlarımıza. Ben şahit oldum, 15 yaşında, 16 yaşında çalışan, evden kaçan kızlara. Allah Rabbim şahittir ki hepsine şahit oldum. Gözümle gördüm kaç tanesine kızım git buralardan kızım çalışma istersin sana böyle güzel gibi gösteriliyor ama değil. Aslı gerçeği bu değil diye söylediğim kızlarımız oldu çok. Kimi dinledi, kimi dinlemedi. Belki bu videoyu denk gelmiş gelirler bazıları seyrederler, bilirler onlar beni. Ama çok dayak yiyen kızları da ellerinden almışlığım olmuştur çoğu kişinin. O yüzden gösterildiği gibi değil. Elinizi vicdanınıza koyun kardeşim.”

“KIZLAR, İNANMAYIN”

"Sizden rica ediyorum lütfen hiçbir şekilde bu tip şeylere kızlar inanmayın. Öyle ise gösterildiği gibi bir hayat size gösterildiği gibi sunulduğu gibi böyle bir Dilber dansı. Keyifli yapılan şeyler, keyifle oynanan şeyler bilmem neler yok yani anladınız mı? Yok yani vazgeçin bu tip şeylerden. Sizler de ölmeyin, indirmeyin, vazgeçin. Sadece o kadar söylüyorum. Bunu söylemek istedim, insani görevim olarak düşündüm. Vicdanen tutamadım çünkü. Benim gözümle gördüğüm, şahit olduğum o kadar çok şeyler oldu ki zamanında. Susmak benim karakterime yakışmazdı. Gerçekten belki bazı kitleler tarafından düşman görüleceğim, sevmeyecekler, çok da önemli değil benim için onların ne düşündüğü. Ama ben kızlarımıza söylüyorum. Vazgeçin. Sakın gelmeyin böyle dansçılara, böyle bilmem nelere böyle pavyon hayatına böyle kıyafet giymiş bilmem nesi bilmem. Bırakın abi bu işleri ya özel indirmeyin vicdanınız varsa yani gerçekten ünlü camiası sizlerden de ölmeyin. Rica ediyorum yani lütfen rica ediyorum.”