Gediz’i tehdit eden proje yargıya taşınıyor

Haber Merkezi

UNESCO Dünya Doğa Mirası Adaylığı konuşulan Gediz Deltası Jeotermal Bölgesel Isıtma ve Termal Sağlık Amaçlı Kaynak Arama projesi tehdidiyle karşı karşıya. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararına karşı Doğa Derneği, EGEÇEP ve İzmir Barosu dava açmaya hazırlanıyor.

Kordelion İşletmeleri A.Ş. tarafından uluslararası önemi olan bu alanda, jeotermal kaynak arama amaçlı projeyi hayata geçirmek için iki adet sondaj kuyusu açılması planlanıyor.