"Geldik de ne oldu?"

Sağlık Bakanı Koca, randevu almasına rağmen hastaneye gitmeyen hastalar nedeniyle randevu sorunu olduğunu söylese de pratikte bu böyle değil. Randevu alıp hastaneye giden, buna rağmen sağlık hizmetinden yararlanamadığını belirten hastalar “Geldik de ne oldu? Doktora ulaşamıyoruz” diyor.

Sibel BAHÇETEPE

Sağlık sorunu yaşayan yurttaşlar kamu hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle randevu bulmakta bir hayli zorluk yaşıyor. Randevu almak için vaktinin büyük bölümünü telefon ya da internet başında geçiren yurttaşın yaşadığı zorluk bununla da kalmıyor.

Randevu günü geldiğinde hastaneye giden yurttaş, bu kez doktoruna ulaşmakta zorluk çekiyor. Hastanelerin ek binalarında bile kuyruklar uzayıp gidiyor. Öyle ki idrar tahlili vermek için bile tuvaletin önünde uzun kuyruklar oluyor. Hastalar, Bakan Koca'ya tepki göstererek "Geldik de ne oldu? Hangi işimizi halledebiliyoruz. Ya doktoru bulamıyoruz ya tahlil sırası alamıyoruz" diyor.

TUVALETTE BİLE SIRA

22 yıllık AKP iktidarı sağlık alanında birçok yıkıma yol açtı. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlayan süreç, 'parası olana sağlık hizmeti' anlayışını da beraberinde getirdi. Kamu hastanelerindeki hasta yoğunluğu, sıralar her gün uzarken, hastalar tedavi olabilmek için aylarca randevu sırası beklemek zorunda kalıyor. Ancak Sağlık Bakanı yaptığı konuşmalarda randevu sorununun nedenini "randevusu olduğu halde gelmeyen hastalardan" kaynaklandığını söylüyor. Durum öyle bile olsa randevusuna gelmeyen hastalar varsa bile hastanelerdeki yoğunluk azalmalı. Ancak kamu hastanelerine gittiğimizde durumun hiç de öyle olmadığını görüyoruz.

Hastane koridorlarında adım atacak yer bulunamıyor. Öyle ki eğitim araştırma ya da şehir hastanelerinin açılan ek binalarında bile kuyruklar adeta koridorlardan taşmış durumda. Sancaktepe'de bulunan Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gidiyoruz. Koronavirüs salgını döneminde yapılan hastanenin koridorlarındaki kuyruklar uzayıp gidiyor. Onkoloji hastası G.C. kuyruğu göstererek "Sağlık Bakanı, 'randevu alıp gelmeyenler yüzünden yurttaş randevu bulamıyor' diyor. Biz randevu bulduk da ne oldu?" diyerek yaşananları anlatıyor.

Hasta şöyle devam ediyor: "Bağırsak kanseri hastasıyım ve bağırsaklarımın büyük bir bölümü alındığından ameliyat sonrası böbrek sorunları da ortaya çıktı. Nefroloji kontrolleri Ümraniye EAH'de oluyordu. Sürekli aldığım randevuyu bu sefer burada bulamadım. Nedeni ise doktorun başka hastaneye gönderilmesi. Kontrol olmam gerekiyor ancak bir türlü randevu alamıyordum, sonuç olarak doktorumun gönderildiği Sancaktepe İlhan Varank Hastanesi'ne doktorumun peşinden gitmek zorunda kaldım. Ümraniye gibi bir ilçede nasıl doktor ve randevu bulunmaz anlamıyorum. İlhan Varank Hastanesi'ne geldiğimizde ise nefroloji bölümünün Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde olduğunu söylediler. Buraya geldiğimizde ise her koridorda kalabalıkla karşılaştık. Öyle ki idrar tahlili vermek için bile insanlar sırada bekliyordu. Oturacak yer olmadığından bazı yaşlı hastalar koridorda yere çökerek oturuyor. Bakan gelip hastaneleri görmeli."

DOKTORUMA ULAŞAMADIM

Bir başka hasta da deri altı implantı çıkarmak için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevular aldığını ancak her seferinde yaptırması gereken işlemi yaptıramadığını anlatıyor. Hasta şunları söylüyor: "Bir tür doğum kontrol yöntemi olarak kol altı implantı çıkarmak için kamu hastanesinden randevu aldım, tam üç kez gittim ve üçünde de çeşitli nedenlerle doktora ulaşamadım. Asistanlar olduğu için bu implant çıkarılamıyor ve sürekli randevu alıyorum, işlemi yaptıramıyorum. Özel merkezlerde bu işlemin fiyatı 2 bin 500 ila 4 bin 500 TL arasında değişiyor? Ücretsiz sağlık hakkına ulaşmak artık neredeyse imkansız. Her şekilde özele mahkûm ediliyorsunuz."