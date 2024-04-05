Geleceğe dair umutluyuz

Van halkı, YSK’nin Zeydan kararını kutladı. Tutuklu siyasetçi Kışanak, “Van halkının gösterdiği dayanışma, geleceğe dair güzel hayaller kurmamıza vesile oldu” dedi.

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van’da Zeydan’ın mazbatasının verilmesinin ardından başlayan kutlamalarda halka teşekkür etti.

Van'da seçimi yüzde 55,48 oyla kazanan ancak İlçe Seçim Kurulu kararıyla seçilme hakkı geri alınan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından önceki gün iade edildi. DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nın, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından kentteki protesto eylemi yerini kutlamaya bıraktı.

Van’da halka hitap eden Tülay Hatimoğulları, “Biz Türkiye’deki bütün demokrasi güçleri olarak bütün halklar olarak demokratik bir ülkeyi özleyenler olarak Van halkına sizlere verdiğiniz mücadeleden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu. YSK’nın çok önemli bir hatadan döndüğünü belirten Hatimoğulları şöyle konuştu: “Onu bu hatadan siz değerli Van halkı iradenizle döndürdünüz. Sağ olun var olun. Bizler bugün bu meydanda bu kalabalıkla tıpkı Newroz meydanlarında olduğu gibi Türkiye’de ortak yaşamda ısrar, Kürdün hakkında ısrara buradan bir kez daha bütün Türkiye halklarına mesajımızı veriyoruz. Değerli halkımız sizler direne direne kazandınız. Ve şimdi hep beraber Van’a ilçe ilçe, mahalle mahalle kazandığımız bütün belediyelerde kendimizi ve kentimizi yeniden kurmak üzere yolumuz açık olsun” dedi.

TARİH YAZDINIZ

Ardından konuşan Bakırhan da şunları söyledi: “Bugün Van’dan bugünleri yaratan, bugünler için emek veren şu anda cezaevinde olan Bekir Kaya’ya, Nazmi Gür’e binlerce selam gönderiyoruz. Onların mücadelesinin boşa gitmediğini, Van halkının iradesinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtlayarak bizleri onore ettiniz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken yerine kayyum atanarak 31 Ekim 2016’da tutuklanan Gültan Kışanak da Zeydan’ın mazbatasının iade edilmesiyle ilgili mesaj gönderdi. Kışanak’ın Van halkına mesajı şöyle: “Değerli Van halkı. Yürüttüğünüz mücadele tarihe mal oldu. Tarih yazdınız. Halklarımızın demokrasiye, barışa ve özgürlüklere dair umudunu büyüttünüz. Halkın iradesinin karşısında hiçbir kumpasın tutmayacağını gösterdiniz. Bize bu güzel duyguları yaşattığınız için sizi canı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum.”

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GÜLEN ÇOCUĞA TUTUKLAMA

Van’da DEM Partili Abdullah Zeydan’ın yerine mazbatanın AKP adayına verilmesini protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan ve gülüşü ile dikkat çeken genç tutuklandı. 18 yaşındaki Muhammed Orhan gözaltına alınmıştı. İki polisin arasında götürülürken güldüğü görülen Orhan’ın fotoğrafı sosyal medyada viral olmuştu. Muhammed Orhan’ın avukatı Diyar Keserci kararı hukuksuz olarak nitelendirdi. İtiraz edeceklerini, tutuklama gerektirecek bir delil olmadığını kaydetti.