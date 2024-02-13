"Geleceğin güçlü kadınları 2024" projesi için 41 başarılı isim bir araya geliyor

Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına "Geleceğin güçlü kadınları 2024" projesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 20:30’da TİM Maslak Show Center’da gerçekleşecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’n de TİM Maslak Show Center’da, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ sosyal sorumluluk projesinin 3.sü gerçekleşiyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde üniversite öğrencisi genç kadının burs fonuna destek olunan bu anlamlı gecede elde edilen gelirler TOG Vakfı burs fonuna aktarılarak bu yıl depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.

Dünya tarihine adını yazdırmış öncü 8 güçlü kadından ilham alınarak hazırlandı.

İlham kaynağı olan 8 güçlü kadının kendi ülkelerinin modasını yansıtacak bu gecede yer alan tasarımlar Meltem Özbek, Özlem Kaya, Özlem Süer, Sudietuz, Tuvana Büyükçınar Demir, Zeynep Tosun, Züleyha Kuru gibi sektörün başarılı tasarımcılarının gözünden özel olarak bizlerle buluşacak.

Koreografisi Öner Evez tarafından gerçekleştirilecek defilede, özel olarak hazırlanan tasarımları taşıyacak güçlü kadınlar ise; Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cemre Baysel, Deniz Baysal Yurtçu, Deniz Işın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya, Esra Dermancıoğlu, Evrim Alasya, Hazal Türesan, İrem Helvacıoğlu, Kübra Dağlı, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Necla Güngör Kıragası, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Pelin Karahan, ipek Çiçek, Şahika Ercümen, Şebnem Hassanisoughi, Yüsra Geyik.. Birbirinden değerli bu isimler proje için hazırlanan özel koleksiyon tasarımlar ile podyumda yer alırken, Nur Sürer ise onur konuğu olarak katılım sağlayacak.

Gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel üstlenirken, bu özel gece için üretilen tasarımlar Tolga Çevik tarafından açık artırma ile satışa sunulacak. Elde edilen gelir Toplum Gönüllüleri burs fonuna aktarılacak ve yüzlerce genç kadına umut ışığı olacak.

Bu anlamlı gecede sahnelerin güçlü sesi Derya Uluğ şarkılarıyla bizlerle olacak. Geceye özel vereceği konser ile Derya Uluğ, keyifli anlara imza atacak. Aynı zamanda her ülkeye özgü özel olarak hazırlanan dans gösterileri, sürpriz konukları da gece boyunca devam edecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 20.30’da TİM Maslak Show Center’da gerçekleşecek olan bu anlamlı gecenin biletleri Biletix ve Passo noktalarında satışta olacak.