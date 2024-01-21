Geleceğin yıldızları sahne alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul’da geleceğin yıldızlarının mücadele edeceği Gelişim Ligleri’nin final heyecanı başlıyor. Yüzlerce çocuk sporcu hem tecrübe kazanmak hem de şampiyon olmak için ter dökecek.

FİNALLER 4 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Spor İstanbul tarafından 2021 yılında açılan Spor Okulları’nın tenis, badminton, atletizm, futbol, voleybol, yüzme ve basketbol takımlarının katılacağı Gelişim Ligleri, 22 Ocak’ta başlayacak. İlk gün badminton elemeleri ve finallerine sahne olacak. Tenis ve atletizmde de eleme ve finaller aynı gün içerisinde yapılacak. Yarışma dışı olan jimnastikteyse gösteri amaçlı performanslar sergilenecek.

Futbol, voleybol ve basketboldaysa eleme maçlarının ardından 4 Şubat’ta şampiyonları belirleyecek finaller düzenlenecek. Aynı gün yüzme branşında da eleme ve final turları olacak.

7 BRANŞTA 800’Ü AŞKIN SPORCU YARIŞACAK

7 ayrı branşta 800’ün üzerinde sporcunun mücadele edeceği Spor İstanbul Gelişim Ligleri müsabakaları, Metin Oktay Spor Tesisi, Maltepe Spor Tesisi, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Çekmeköy Spor Tesisi ve Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde yapılacak.

100 BİNLERCE ÇOCUK SPORLA TANIŞIYOR

Olimpizm ruhunu tüm İstanbul’a yaymak, çocukların sporla iç içe büyümesini sağlamak ve topluma sağlıklı bir gelecek kurmayı hedefleyen Spor İstanbul’un spor okullarından her yıl 100 binin üzerinde çocuk, 16 farklı branşta sporla tanışıyor. Verilen eğitimlerde ilerleme sağlayan çocuklara, müsabaka deneyimi kazandırmak amacıyla da Gelişim Ligleri organize ediliyor.

GELECEĞİN YILDIZLARI İÇİN İLK ADIM

Bu ligler sayesinde yetenekli çocuklar, profesyonelliğe giden yolun ilk adımını da atıyor. 2021’den bu yana yüzlerce çocuk, profesyonel kulüplere geçme şansı buldu.

40’ın üzerindeki tesiste faaliyet gösteren Spor Okulları’nda her yıl ikişer aylık 6 dönemde 3-17 yaş arası çocuğa 16 branşta spor eğitimi veriliyor.

SPOR İSTANBUL GELİŞİM LİGLERİ TAKVİMİ

Badminton

22 Oca Pazartesi Metin Oktay Spor Tesisi

Saat: 10:00-16:00

Tenis

23 Ocak Salı Maltepe Spor Tesisi

Saat: 10:00-17:00

Atletizm

23 Ocak Maltepe Spor Tesisi-Kenan Onuk

Saat: 16:30-17:30

Futbol

24 Ocak Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Saat: 10:00-17:00

31 Ocak Metin Oktay Spor Tesisi

Saat: 10:00-17:00

31 Ocak Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:00-17:00

Basketbol

26 Ocak Çekmeköy Spor Tesisi

Saat: 10:00-16:00

29 Metin Oktay Spor Tesisi

Saat: 10:00-16:00

Voleybol

30 Ocak Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:30-14:00

31 Ocak Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:30-14:00

1 Şubat Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat: 10:30-14:00

FİNAL

4 Şubat Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi

Saat: 11.00