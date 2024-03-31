Geleceğine sahip çık, sandığı koru

SOL Parti, çalışmalarını ülkenin birçok yerinde düzenlenen miting, yürüyüş, ev ziyaretleri ile sürdürdü. Halka “Sandıklara gidin, oyunuzu sahip çıkın” çağrısı yapan SOL Partililer ‘eşit ve adil bir sistem için oy kullanılsın’ dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

Ülke genelinde seçim hazırlıklarını sürdüren SOL Parti sandıkların kurulmasına bir gün kala birçok bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen mitinge katılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş eşit ve adil bir sistem kuracaklarını söyledi.

KAZANAN HALK OLSUN

Taş, özetle şunları söyledi: "Bakın sol özgürlüktür. Hiçkimse korkmasın, sol kendisi için özgürlük istemez ve eşitliği savunur. Hizmetlerde eşitlikçidir. Sol adalettir, sol doğa dostudur, sol kamucudur ve sol dayanışmacıdır.

Biz devrimciyiz arkadaş, kişisel beklentimiz yok ve biz bu halk için karşılıksız menfaat beklemeden halkı için dar ağaçlarında idam sehpalarında işkencelerde göğsünü gere gere mücadele eden devrimcilerin kuşaklarıyız."

Taş’ın ardından konuşan Vayiç, şunları söyledi: "Sevgili Kemalpaşalılar katılımcı bütçe diyoruz ve bu bütçeyi birlikte yapacağız. Gelirimizi birlikte belirleyecek, paramızı nereye kullanacağımızı birlikte karar vereceğiz. Sözde sizin olacak, kararda sizin olacak Kemalpaşalılar. Biz artık sona geldik, siz kesinlikle ve kesinlikle sağduyunuza göre hareket edin. Hiçbir şeye kulak asmayın. Vermiş olduğunuz her oyun arkasında duracağız. Oylarınıza sahip çıkacağız ve değişim sandıkta olacak. Kemalpaşa halkı değişim istiyorsa değişim olacak. "

SERVET KATTILAR

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce de İzmit’te kadınlarla bir araya geldi. Torun şu ifadelere yer verdi: “Tarikat ve cemaatlerin son dönemde daha da güçlendiklerini ve şeriat güzellemeleri yaparak ülke rejimini değiştirmeye göz diktiğini görüyoruz. Tüm kamusal alanlarda etkin hale geldiler hatta okullarda bile çocuklar imamlara tarikatlara teslim edildi. Kadınların yaşam haklarına göz dikildi. Kendi yaşamlarımızı kültürel çeşitliliğimizi korumak için bu karanlıktan dişimizle tırnağımızla omuz omuza vererek çıkmak zorundayız. Bunu ancak hem sandıkta hem seçim sonrasına sosyalist bir örgütlenme ile yapabiliriz.”

YAĞMA DÜZENİ

SOL Parti Fatsa’da da seçim çalışmalarının son gününü köy ziyaretleri ile geçirdi. Fatsa SOL Parti Belediye Başkan Adayı Rasul Şahin, ülkenin bir yıkıma sürüklendiğini belirtti. Şahin, köylerdeki yıkıma dikkat çekerek "Kendi çıkarları uğruna ülkenin bütün kesimlerine karşı adeta bir savaş başlattılar. Eğitimin içi boşaltıldı, insanlar çocuklarını okullara gönderdiklerinde hep kaygı içerisindeler. Okulları tarikatlara, cemaatlere bıraktılar. ÇEDES uygulaması adı altında, yeri cami olan imamları okullara doldurdular. Sağlık sistemini çökerttiler. Ekonomide çok büyük bir yıkıma neden oldular. İnsanlar aç, yoksul bırakıldı. Ülkenin tüm kaynakları bir avuç sermayedara peşkeş çekildi. Çevreyi talan ediyorlar. Gelin hep birlikte bu yağma düzenine son verelim. Fatsa örnek bir şehir olsun” diye konuştu.

KİTLESEL YÜRÜYÜŞ

SOL Parti'nin Dersim'in Hozat ilçesinden Belediye Başkan Adayı olan Aydın Kaya ise halk yürüyüşü gerçekleştirdi. Kaya, çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte halkla birlikte yöneteceklerini vurguladı.

Yürüyüş sırasında konuşan Kaya, “Halkla, toplumla, demokratik kitle örgütleriyle, bölgemizde bulunan diğer yerel partilerle birlikte hareket etmek, birbirimizden güç almak istiyoruz. Biz tüm eksikliklerin hepsini kendi imkânlarımızla gidermek istiyoruz. İlçemizin bütün sorunlarını halkla birlikte çözeceğiz” şeklinde konuştu.