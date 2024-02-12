Gelecek Partili Selim Temurci, ‘ Murat Kurum kaybetmesin’ diye aday olmamış

Gelecek Partili Selim Temurci, AKP adayı Murat Kurum'un kaybetmemesi için aday olmadığını söyledi. Temurci Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alarak, “Hoca (Davutoğlu), Kemal Bey’in kazanırsa yönetimde etkin olacağını düşündü. Ben sistemin kodları açısından mümkün olmadığını söylüyordum. ‘Kemal Bey’e bu kadar büyük yetkiler vermez’ dedim. Kemal Bey’in kazanamayacağını ifade ettim" dedi.

Gelecek Partisi kurucusu ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci, partisinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olması için teklif geldiğini ancak AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’a kaybettirmemek için bu teklifi reddettiğini söyledi. Temurci, aldığı karar sayesinde Meclis’e girebildiği Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alarak, “Kemal Bey’e bu kadar büyük yetkiler vermez” dedi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Temurci, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘toplumun kodları’ olduğu için ‘bu kadar büyük yetkiler verilemeyeceğini’ savunarak şunları söyledi:

“Hoca (Davutoğlu) öyle bir stratejiyi izledi. Baştan beri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına, Hoca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığına, Saadet ile kurulan gruba eleştirilerim oldu. Yeniden Refah’ın Cumhur İttifakı’nda olduğu pozisyonda biz Millet İttifakı içinde bulunmalıyız diye mücadele ettim. Varlığımız yüzde bir olsun beş olsun, YRP’nin aldığı oyu alıp siyasette bir yere durabilirdik.

Hoca, Kemal Bey’in kazanırsa yönetimde etkin olacağını düşündü. Ben sistemin kodları açısından mümkün olmadığını söylüyordum. ‘Kemal Bey’e bu kadar büyük yetkiler vermez’ dedim. Kemal Bey’in kazanamayacağını ifade ettim.”

NEDEN ADAY OLMADI?

CHP lkistesinden Meclis’e girebilen Temurci, “AKP’ye geçme arzunuz var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “AK Parti’ye geçmek diye bir cümle kurmuş değilim. Yarın için sadece kendimi değil, partiyi bir yere konumlandırıp gri alana çekme gayretim var. Başarabilirsek o dediğiniz şey gerçekleşmez.”

İstanbul adaylığını neden reddettiği sorulan GP’li Temurci, şunları belirtti:

“Ben Saadet ile işbirliğine rezerv koydum. ‘Bu bizi mahvedecek, dönüşümlü grup kuralım’ dedim. Doğru olan buydu. Hoca, protokol yaptı, Saadet’in ismi altında toplandık. Partimizin ismi ortadan kalktı. Saadet’in görünür hale gelmesinde Gelecek kullanıldı. İstanbul’da Saadet, Gelecek ve DEVA; birliktelik olsa elbette olurdu. Ama partimizin ismini insanlar unuttu. Bilinirliliği vardı, şu an o da yok. İkincisi, CHP ile iş tuttuk ve bedeli ağır oldu. CHP’ye de ağır oldu.

Sen kendini benim yerime koy. İstanbul’da yüzde bir oy aldın. Kimden alırsın? Ben daha AK Parti’ye yakın insanlardan alırım. Böyle bir durumda, kendi kitlenle ikinci defa “CHP’ye gittin ve ona yardım ettin” suçlamasıyla karşı karşıya kalacaksın. Aday olmak bize ve partiye zarar verir büyükşehirlerde.”

Kendisinin ve birçok arkadaşının AKP’yle karşı karşıya gelmek istemediğini söylen Temurci, şunları söyledi: “Ekrem Bey’in büyük hedefleri olduğunu biliyorum. O hedefler İstanbul’a hizmeti engelledi, bunu biliyorum. İki adaydan Kadir Topbaş tarzına olduğu için Murat Bey olduğunu söyledim.”

GP DAĞILABİLİR

Temurci, partisinde yol ayrımlarının olabileceğinin de sinyalini şöyle verdi: “1 Nisan’da ortaya çıkacak sonuca göre sadece ben değil, genel başkan ve arkadaşlarımız, ne yapacağımıza karar vermemiz gerekir. Ben partiyi anahtar teslim kurarak, Hoca’ya teslim ettim. Ben rahatsız isem bu ne demektir? Birçok insanın siyasetsizlikten kaynaklı büyük sorunları var demektir.”