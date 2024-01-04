Gelecek vadeden müzisyen ödülü Ilgın Top’un oldu

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2023 yılı sahibi, 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top oldu. 50 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

Ilgın Top’a ödülü mayıs ayında, 52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde verilecek.

İKSV, kurucuları arasında yer alan opera sanatçısı Aydın Gün anısına 2012’de başlattığı Aydın Gün Teşvik Ödülü, genç müzisyenlere destek olmayı ve kültür-sanat üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ödülü önceki yıllarda kemancı Hande Küden, viyolonselci Cansın Kara, kontrbasçı Salih Emre Şahin, kemancı Emre Engin, marimbacı Elman Mecid, kemancı Veriko Tchumburidze, piyanist Can Çakmur, kemancı Elvin Hoxha Ganiyev, kemancı Alican Süner, obuacı Gülin Ataklı ve viyolonselci Umut Sağlam kazanmıştı.