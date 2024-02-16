Gelibolu’da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan bir bağ evinde T.A. ve A.Ç. isimli şahısların cansız bedeni bulundu. Ölenlerin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği iddia edildi.

Çanakkale’de bağ evinde 2 kişiye ait cansız beden bulundu.

Olay, Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkiinde meydana geldi.

Bağ evinde kalan T.A. ve A.Ç. isimli şahıslar ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde T.A. ve A.Ç’nin öldüğünü tespit etti. T.A. ve A.Ç’nin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.