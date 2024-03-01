Gelir vergisi yüzde 10’a sabitlenmeli

Emek Servisi

Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri ülkenin dört bir yanında vergi haftasına ilişkin açıklama yaptı. Uzun yıllardır dolaylı vergi gelirlerinin yüksek olması emekçiler ve toplumun dar gelir gruplarını daha da yoksullaştırdığı belirtilen açıklamalarda, “Yoksulluk sınırındaki her türlü kazanç, vergilerden arındırılmalı ve gelir vergisi ücret gelirlerinde yüzde 10’a sabitlenmelidir. Kamu emekçilerinin almış oldukları bütün ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalıdır” denildi.

Şu taleplerde bulunuldu: “Temel tüketim mal ve hizmetlerindeki dolaylı vergi oranı sıfıra indirilmeli. 3600 ek gösterge ayrımsız bütün kamu emekçilerine verilmeli. Kurumda ilk işe başlamalar dahil olmak üzere yapılacak bütün unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmeli.”