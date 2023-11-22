‘Gemi karaya oturdu, batıyoruz’

Zonguldak’ta batan yük gemisindeki kayıp 11 personelin arama çalışmaları dün de sürdü. Aileler gün boyu umutlu bir haber bekledi. Mürettebattan bir kişinin ailesine gönderdiği son mesajında ise ‘‘Batıyoruz’’ yazdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Yanlış yapılaşma, ihmaller ve plansızlık nedeniyle Zonguldak, Batman ve Diyarbakır’da 9 kişinin ölümüne, 11 kişinin kaybolmasına neden olan yağış ve fırtına sonrası ortaya çıkan tablonun ağırlaşmasından endişe ediliyor. Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatının arama çalışmaları devam ederken, geminin yerinin tespit edildiği ve iki parça halinde olduğu belirtildi. Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar’ın en son babasına ‘’Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz’’ yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan ve sığındığı Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan arama faaliyeti yürütüldü. Hava şartlarının kısmen iyileşmesi üzerine dün sabah saatlerinde denizden ve havadan da çalışmalara başlandı.

DEFALARCA ARADIK

Yapılan aramalarda kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Aileler, gözyaşları içerisinde yapılan arama çalışmalarını takip ederken, kayıp mürettebattan Mustafa Nacar’ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ‘’Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz’’ yazılı mesaj gönderdiğini söyledi. Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Nacar, ‘’Batıyoruz’ yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz’’ diye konuştu. Baba Mustafa Nacar, halen kayıtlı olan mesajına bakarak gözyaşı döküyor. Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer’in çocuğu Atınç Özer ise "Sabah 08:42 gibi babamı aradım, telefonu çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi" dedi.

BİR GÜN ÖNCE KONUŞTUK

Gemide yağcı olarak çalışan 42 yaşındaki Ömer Hebip’in dayısı Soner Bebek de “Hayırlı haberleri bekliyoruz ama pek ümidimiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bütün aile buraya geldik. Fırtınadan bir gün önce beni aramıştı, en son o zaman konuşmuştuk. Mutluydu, havadan sudan sohbet ettik” diye konuştu.

Ömer Hebip

SON SEFERİM DEMİŞ

Gemide aşçı olarak görev yapan ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan 61 yaşındaki Metin Usta ise dün memleketi Giresun Görele’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Usta’nın 20 yıl önce Çanakkale Boğazı’nda yaşadığı ve kurtulduğu gemi kazası sonrasında çıktığı her gemi seferinde "Son seferim, son seferim" diyerek evinden ve yakınlarından ayrıldığı öğrenildi. Usta’nın 35 yıllık gemici olduğu kaydedildi.

Metin Usta

YARDIM İSTİYORLARDI

Ereğli’de ikiye bölündükten sonra karaya oturan Pallado gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu dalgıç gemici Ümit Hasanov da "Batan gemiyi de sadece kanalda anonsunu duyduk. Onlar da yardım istiyorlardı. Çok zor durumdaydılar" dedi. Öte yandan Batman Valisi Ekrem Canalp da kentte az hasarlı 37, ağır hasarlı 4, yıkık vaziyette 4 binanın olduğunu söyledi.

KAYIP 11 MÜRETTEBATIN İSMİ

Kaptan Cemal Turan

2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan

Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş

Başmühendis Veli Özel

2’nci Makinist Göksel Özel

Güverte Ustası Tamer Özer

Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu

Gemici Mustafa Nacar

Usta Makinist Cüneyt Aygen

Yağcı Ömer Hebip

300 MEZAR HASARLI

Ereğli’de yaşanan şiddetli fırtınanın ardından kentteki iki mezarlıkta da hasar meydana geldi. Şehir ve Kestaneci mezarlıklarında ilk belirlemelere göre 200’e yakın ağaç devrildi. Ağaçların mezarların üzerine devrilmesiyle birlikte 300 mezar hasar gördü.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Van’da kar yağışı nedeniyle 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamadı. Şırnak-Siirt Karayolu Aslanbaşar köyü, Birini mevkisinde, önceki gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında mevsim şartlarına uygun lastik takmayan 10 araç, yolda mahsur kaldı. Erzurum, Bingöl, Kastomunu’da bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

SAHİL YOLU DA ÇÖKTÜ

AKP hükümetinin övündüğü Karadeniz Sahil Yolu, sağanak ve fırtınada bir kez daha çöktü. Gümüşhane Espiye ilçesi Yalı Mahallesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Giresun-Ordu güzergahında hasar meydana geldiı. Fırtınanın etkisiyle kıyıda sahil yoluna paralel uzanan beton duvarın bir bölümü, dalgaların alt kısmını aşındırması nedeniyle yıkıldı.