Gemi sökümüne karşı kampanya

İzmir’de yaşayan yurttaşlar, zehir gemilerinin sökümüne karşı mücadeleyi büyütüyor. Yurttaşlar, önümüzdeki günlerde gemi sökümlerine karşı kampanya başlatacak.

Aycan KARADAĞ

İzmir Aliağa’ya söküm işlemi için gelen asbestli ve kimyasal maddeler bulunan gemiye tepkiler sürüyor. 27 Aralık tarihinde ilçeye getirilen Fransız ‘Orange’ adlı şirkete ait Raymond Croze adlı geminin sökümü Anadolu Gemi Söküm (AGS) Tesisi’nde yapılacak. Gemiye karşı eylemler sonrası yurttaşlar, mücadeleyi büyütme kararı aldı. İlçeye gelen gemilerin, dış denetçiler tarafından denetlenmesi ve çevreyi, işçileri zehirleyen söküm teknikleri yerine kapalı havuzlarda, eğitim almış işçilerle gemi sökümünün gerçekleşmesi için kampanya başlatılacak. Aliağa Çevre Platformu’nun kampanyanın detaylarını önümüzdeki günlerde duyurulacağı öğrenildi. Gemi sökümünün yarattığı çevre kirliliği ve işçi sağlığına yönelik oluşturduğu riskler ise her yıl artarak devam ediyor.

İzmir’in Aliağa ilçesi, Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek organize gemi söküm merkezi. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan sonra Aliağa en fazla hurda çelik işleyen tesisi konumunda.

1,5 MİLYON TON HURDA

İlçede 403 bin 710 metrekare arazi üzerinde 22 şirketin gemi söküm tesisiyle yıllık 1 milyon 450 bin ton hurda çıkarılıyor. İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşümü Sektör Analizi verilerine göre; 2008-2020 yılları arasında 2054 gemi sökümü yapıldı. Bu gemilerde asbest başta olmak üzere birçok tehlikeli kimyasal madde bulunuyor. Öte yandan bu gemi söküm tesislerinde iş cinayeti sayısı da yüksek. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2013-2022 yıllarında Aliağa’da hayatını kaybeden 97 işçiden 27’si gemi, deniz, liman işkolunda çalıştığı kayıtlara geçti.