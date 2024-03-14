Gemilerin tüm denetimi kağıt üstünde kalıyor

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada Marmara ve Karadeniz’de batan gemilere dikkat çekti. Türkiye’deki gemi ve deniz araçlarının yeterli denetimden geçmediğini; Avrupa’ya göre kayıtlı gemi ve deniz taşıtlarının yaşlı olduğunu belirten İlgezdi, şunları dile getirdi:

“Bakanlık verilerine göre 2023 yılında Türkiye’de 240 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 19 kişi öldü, 42 kişi ise kayboldu. Türkiye Deniz Ticaret Filosunda bulunan; Gemi Sicili ve TUGS’a kayıtlı gemi ile deniz taşıtları yaşlı hatta maalesef hurda. Zira Avrupa’da 12 yaş ve üzeri gemiler “yaşlı” sayılırken, ülkemizde 150 GT ve üzerinde toplam 2 bin 149 adet gemi ve deniz aracı bulunuyor. Bu gemi ve deniz araçlarının yarısından fazlası olan bin 574’ü ise 11 yaş üzerindedir. Üstelik bu gemiler ne hikmetse denetimlerden sorunsuz geçebiliyorlar. Deniz işçilerinin yaşamına mal olan Batuhan A gemisi 53 yaşındaydı ve 6 deniz işçisinden şu ana kadar yalnızca ikisinin naaşına ulaşıldı. 32 yaşındaki Kafkametler gemisinde ise 12 deniz işçisinin yedisinin naaşı bulunamadı. Bakan’ın Kafkametler’in batmasından iki ay önce mevzuat kapsamında denetime tabi tutulduğunu ancak herhangi bir eksiklik/uygunsuzluk tespit edilmediğini açıklamıştı. Denetimlerin kağıt üzerinden yapıldığı da gün gibi ortada.”