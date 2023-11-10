Genç piyanist Alaz İkiz’e uluslararası piyano ödülü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı 2’nci sınıf öğrencisi Alaz İkiz, Slovenya’da düzenlenen Radovljica Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ve jüri özel ödülüne layık görüldü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı 2’nci sınıf öğrencisi Alaz İkiz, Slovenya’da düzenlenen Radovljica Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ve jüri özel ödülüne layık görüldü.



Alaz İkiz, bu ödül kapsamında gelecek sene Slovenya’da Avrupa’nın önemli pedagogları ile gerçekleşecek ustalık sınıfına davet edildi.

İkiz, ödülünü her şeyden önce Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğunu ve ona adadığını belirterek “Hedefim tüm dünyada ülkemi başarıyla temsil eden bir piyanist olmaktır” dedi.

Alaz İkiz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Slovenya’da katıldığım Radovljica Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ve jüri özel ödülüne layık görüldüm! Bu ödülü Cumhuriyetimiz için bu kıymetli haftada almış olmak, ülkemi başarıyla temsil etmek gurur verici” dedi.