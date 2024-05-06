Gençler sanatla buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 38. Genç Günler, 8 Mayıs’ta 28. Bedia Muvahhid Ödül Töreni ile başlıyor. Bu yıl Genç Günler’de 21 konservatuvar oyunu, 43 üniversite tiyatro kulübü oyunu, 13 lise tiyatro kulübü oyunu seyirciyle buluşacak.

38. Genç Günler, savaşların egemen olduğu, birinin bitip yenisinin başladığı bir dönemde barış isteyen gençler için “Dünya İçin Barış” mottosuyla düzenleniyor. Festival süresince sanatın ortak paydasında buluşan gençler, ortak bir duygu ve temenniyle, barış kavramına bir farkındalık geliştirecekler.

Genç Günler’in 38’incisi söyleşiler, atölyeler ve katılımcı grupların oyunlarıyla, bu yıl da gençleri sanatla buluşturacak.