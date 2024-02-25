Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi
Gençlerbirliği Kulübü'nde olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı ertelendi.
Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi.
Olağanüstü genel kurulun ertelenme sebebi olarak yeterli çoğunluğun sağlanamaması gösterildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda salt çoğunluğun sağlanamadığı aktarıldı.
Olağanüstü genel kurulun, 3 Mart Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kaydedildi.