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Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi

Gençlerbirliği Kulübü'nde olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı ertelendi.

Spor
  • 25.02.2024 13:50
  • Giriş: 25.02.2024 13:50
  • Güncelleme: 25.02.2024 13:52
Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi
Fotoğraf: AA

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi.

Olağanüstü genel kurulun ertelenme sebebi olarak yeterli çoğunluğun sağlanamaması gösterildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda salt çoğunluğun sağlanamadığı aktarıldı.

Olağanüstü genel kurulun, 3 Mart Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kaydedildi.

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