Gençlere verilecek evlilik kredisi için başvuru tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

İlk kez evlenecek olan gençlere verilecek evlilik kredisi için başvuru tarihi 15 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu kredi için çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Göktaş, başvuruların E-Devlet aracılığı ile alınacağını söyledi.

Göktaş, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.