Gençlerin en büyük sorunu ekonomi

Haber Merkezi

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve KONDA işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporu yayımlandı. Araştırmaya göre gençler en büyük sorunu ekonomi olarak görüyor.

Bu yıl ikinci kez yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki 1864 genç ile görüşüldü.

Araştırma, gençlerin oy eğilimleri, örgütlenmeye dair tutumları, toplumsal değişime olan yaklaşımları, kimliksel ilişkileri, gençliğe bakış açıları ve sosyoekonomik düzlemde karşılaştıkları sorunlar gibi farklı temalardaki politik tercihlerini ve tutumlarını ele alıyor.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

• Gençlerin yerel seçim oy tercihlerine bakıldığında seçimlerin yaklaşmasına rağmen kararsızım ve oy kullanmam cevabını verenlerin oranı hayli yüksek. Kararsız olduğunu söyleyen gençlerin oranı yüzde 29,2 iken, oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 14,1.

• Oy kullanan gençler arasında öne çıkan parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olsa da Zafer Partisi’nin gençler arasında dikkate değer bir popülaritesinin olduğu sonucuna varılıyor.

• Dini inancı olmayan ve dinin gereklerine pek inanmayan gençler arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Zafer Partisi oyları yüzde 10’lara yaklaşmış durumda.

• Gençler arasında toplumsal değişim yaratmak için en çok tercih edilen araçlar, iktidar ve muhalefet blokunda farklı eğilim gösterse de, genellikle oy vermek ya da CİMER’e başvurmak gibi resmi kanallar. Bunu takiben, tweet atmak ve hashtag çalışması yürütmek gibi sosyal medya mecraları, gençlerin toplumsal değişim için birincil tercihleri arasında yer alıyor.

• Gençlerin büyük bir oranı kendini sırasıyla Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakâr olarak tanımlıyor.

• Gençlerin yüzde 35’i, TİP Hatay milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuksuz ve haksız olduğunu düşünüyor. Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla ilgili gençlerin yüzde 52’si fikri ya da bilgisi olmadığını söylüyor.

• Gençlerin büyük bir çoğunluğunun en önemli sorunu ekonomik sorunlar olarak belirtiliyor. Öğrencilerin yüzde 64’ü, öğrenci olmayanların ise yüzde 67’si en büyük sorunun ekonomi olduğunu ifade etti. Bu durum en çok gençlerin sosyal hayatını, birikim yapma kapasitelerini, psikolojik sağlıklarını ve eğitimlerini etkiliyor.

• Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) olan gençlerin oranı ise yüzde 23. TÜİK 2022 verilerine göre ise Türkiye’de 15-24 yaş arası NEET gençlerin oranı yüzde 24,2'ydi.