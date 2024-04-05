Gençlerin tercihi CHP oldu

CHP Lideri Özel, seçim başarısının ardından düzenlenen ilk MYK’de kurmaylarına, “Zafer sarhoşluğu yok” dedi. Genç seçmenin yüzde 56’sının CHP’ye oy verdiğini tespit eden parti yönetimi denetim birimi kuracak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de 31 Mart seçim başarısının ardından toplanan MYK’de genel başkan yardımcıları seçimlere yönelik sunum yaptı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yerel seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaparken Genel Sekreter Selin Sayek Böke, seçim kampanyasına, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise iletişim kampanyasına ilişkin MYK üyelerini bilgilendirdi.

CHP Lideri Özgür Özel, “Seçim sonuçlarının doğru analiz edilebilmesi” amacıyla daha detaylı analizler ve raporlar hazırlanması yönünde kurmaylarına talimat verdi. 31 Mart’tan birinci parti olarak çıkan CHP’nin, oy artışı yaşanan ancak önde bitirilemeyen yerlerde seçimin kazanılamamış olmasının gerekçeleri ve oyların azaldığı seçim çevrelerinde oy azalışının gerekçelerini de tespit edeceği bildirildi.

Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı CHP MYK toplantısında öte yandan, sandık çıkış anketlerine göre genç seçmenin yüzde 80’inin muhalefet partilerine, yüzde 56’sının ise CHP’ye oy verdiği belirlendi. Genç seçmenin sandığa katılımının yüksek olduğunu belirten CHP kurmayları, seçim kampanyasının son haftalarında genç seçmenlere yapılan çağrının etkili olduğunu kaydetti.

DENETİM İÇİN YENİ BİRİM

CHP yönetiminin, uzun yıllar sonra kazanılan seçim çevrelerinden başlamak kaydıyla seçim kazanılan il merkezlerine muhakkak gidileceği bildirildi. Seçilmiş belediye başkanlarının ve il başkanlarının 20-21 Nisan tarihlerinde Ankara’da bir araya gelmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca, Genel Merkez bünyesinde kurulacak ve Yılmaz Büyükerşen’in başında olacağı Yerel Yönetimler Eşgüdüm, Denetim ve Eğitim Birimi bünyesinde Sayıştay Denetçileri ve Mülkiye Müfettişlerinin de bulundurulması karara bağlandı.

“REHAVET YOK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurmaylarına, “Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. Yerel seçimler sonrası hızlı şekilde çalışmaya başlayacağız. Bugünü seçimden birinci parti olarak çıkmamızın üçüncü günü olarak değil, bir sonraki seçim hazırlığının üçüncü günü olarak görüyoruz. Biz bu seçimleri bir takım oyunu ile kazandık. İlerleyen süreçte Genel Merkez ile belediye başkanları arasında sorun varmış gibi göstermeye çalışacaklar. Ancak biz takım oyunu oynamaya, birlikte kazanmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

“SEÇMEN BİZE KREDİ AÇTI”

Özel’in, “CHP’nin Cumhuriyetin ilk yüzyılında gerçekleştirdiği başarıları, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da yeniden başarmaya hazırız” ifadeleri ile kurmaylarına seslendiği belirtilirken şu değerlendirmeyi yaptığı kaydedildi:

“Seçmen bize kredi açtı. Ama tüketici kredisi değil, günlük ve kısa vadede tüket diye değil bir yatırım kredisi açtı. Biz doğruları yapmaya devam eder, bu krediyi doğru kullanırsak, bu oy oranını korumaya devam ederiz. Önümüzdeki dönem bir yandan kazandığımız yeni seçmenlerle temaslarımızı ve bağlarımızı artıracağız öte yandan yeni seçmenler kazanmanın yollarını yine seçmenleri anlamak için çaba harcayarak ortaya çıkaracağız.”

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SAHAYI BIRAKMAYACAKLAR

Seçimlerden büyük bir başarı ile çıkan CHP, sahadan çekilmeyecek. Parti yönetimi, kampanya sürecinde miting düzenlenmeyen bölgelere de Şeker Bayramı’nın ardından gidecek. Parti yönetimi, iktidarın taleplerini görmezden geldiği kesimlerin düzenlediği eylemlere destek verecek.

Parti yönetimi, iletişim stratejisini daha da kuvvetlendirecek. Sosyal medyadan paylaşılan videoların 23 milyon görüntülenme aldığının altını çizen CHP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, özellikle ekonomik kriz konulu yeni videolar paylaşılmaya devam edilecek.

CHP kaynakları, kampanyasının inisiyatifinin şirketlere teslim edilmediğini kaydetti. İletişim stratejisi ve etkili kampanya sürecinin yanı sıra gölge kabinenin de seçimin kazanılmasında büyük etkisi olduğu belirtildi. Seçim beyannamesini gölge bakanların alanlarında hazırladığı raporlar doğrultusunda şekillendiği ifade edildi.