Gençliğe bütçeyi Saray reddetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesine, “Yurtların bakım-onarımının yapılması, koşulların iyileştirilmesi” ve “Bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi” için eklenmesi teklif edilen ödenek AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı, Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesine yol açan asansör faciasından ders alınmadığını ortaya koydu. Bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından, “Öğrenci yurtlarının bakım ve onarımlarının yapılması” amacıyla bakanlığın bütçesine ödenek eklenmesi talebi reddedildi. Muhalefet, “Yaşananlardan ders almıyorsunuz” diyerek AKP ve ittifak ortağı MHP’yi eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 3 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe teklifi onaylandı. Muhalefet, toplam 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olarak onaylanan bütçeye eklemeler yapılması amacıyla önergeler verdi.

EK ÖDENEK TALEBİ

CHP milletvekilleri Rahmi Aşkın Türeli, Cevdet Akay ve Cevdet Arı tarafından verilen önergelerde, öğrenci yurtlarının bakım ve onarımlarına daha fazla ödenek ayrılması ile bağımlılıkla mücadele bütçesinin artırılması talep edildi. Önergelerin gerekçesinde, özetle şunlar kaydedildi:

“Son dönemde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bazı yurtlarda periyodik asansör bakım ve onarımlarının yapılmadığı, bu nedenle sıklıkla asansör arızası meydana geldiği yönünde kamuoyunda yoğun haber ve iddialar yer almaktadır. Yurtların bakım ve onarımına daha fazla kaynak ayrılmasını sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin yükseköğretim programının ilgili alt tertibine 100 milyon TL ödenek konulması amacıyla söz konusu önerge verilmektedir.”

MÜCADELEYE KOMİK BÜTÇE

Yurtların bakım ve onarımı için ek ödenek talebine AKP ve MHP milletvekilleri, “Hayır” dedi. Öte yandan, CHP’li Cavit Arı’nın, bakanlığın bağımlılıkla mücadele bütçesinin Diyanet İşleri Başkanı’nın makam aracının fiyatından daha düşük olduğunu belirterek yaptığı, “Bağımlılıkla mücadele için ek 20 milyon TL ödenek” teklifi de AKP ve MHP’nin olumsuz oyları ile onaylanmadı.

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Muhalefet organize tezgâha düşmüş!

Komisyon görüşmelerinde skandal ifadeler de kullanıldı. AKP Milletvekili Orhan Yeğin, muhalefet milletvekillerine şu sözlerle seslendi: “Siz, ‘Öğrenciler sokakta yatıyor, öğrenciler parkta yatıyor’ diyorsunuz. Sizin gösterdiğiniz tablo ve sizin göstermek istediğiniz fotoğraf, sizin bir şekilde ya organize ettiğiniz ya da organize edenlerin tezgâhına düştüğünüz görüntüler. Onlar bu ülkenin görüntüleri değil.”