Gençlik baskılara boyun eğmeyecek

Hacettepe Üniversitesi’nde öğrencilerin yemekhane ücretlerine yapılan zamlara ve AMFİ Tiyatro’nun özel şirkete kiralanmasına karşı tepkileri sürüyor. BirGün’e konuşan öğrenciler “Üzerimizdeki ölü toprağını attık” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Ülkenin dört bir yanında üniversite öğrencileri yemekhane zamlarına, iptal edilen şenliklere karşı mücadelelerini sürdürüyor. Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesi’nde ise öğrenciler, yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 33 oranındaki zamma ve AMFİ Tiyatro’nun bir organizasyon şirketine kiralanmasına tepki gösterdi. Beytepe Kampusu’nda bir araya gelen öğrenciler ikinci kez yemekhane önünden Rektörlük binasına yürüdü.

Geçen hafta gerçekleştirilen eylemin ardından Rektörlükten geri dönüş alamadıklarını belirten öğrenciler, yürüyüş boyunca “Öğrenciye zam, şirketlere rant”, “Sermayeye değil eğitime bütçe” sloganları attı. Rektörlük önünde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından öğrencilerin görüşme talebi kabul edilirken öğrenciler Sıhhiye Kampusu’nda Rektör ile görüşerek taleplerini iletti.

MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİ

Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci, AMFİ Tiyatro’nun dışarıya açık bir şekilde kiralandığına dikkat çekerek bunun kampüs güvenliğini tehlikeye soktuğunu ifade etti. AMFİ Tiyatro’da düzenlenen etkinliklerde öğrencilere bilet satıldığına dikkat çeken öğrenci, “Bu bizi öğrenci olarak değil müşteri olarak gördükleri bir durum oluşturdu. Yemekhane zamları ve AMFİ Tiyatro’da yaşananlara karşı bir söylem yaratmaya çalıştık ve başarılı olduk” dedi. Üniversitede öğrencilerin faşist bir grubun saldırısına uğradığına da dikkat çeken öğrenci, “Eylemselliği ilk başlattığımız nokta geçen sene KYK Yurdu’nda Zeren Ertaş’ın ölümü ile oldu. O gece geç saatte kampüste yürüyüş yaptığımızda yine kalabalıktık çünkü bu meşru bir eylemdi. O yürüyüş faşist gruplarının hedefi oldu. Bu nedenle yürüyüşe katılan öğrencilerde ‘Ben burada meşru bir eylem yaptım, Anayasal hakkımı kullandım. Faşist grupların hedefi haline geliyorsak demek ki bizim taleplerimiz doğrultusunda daima karşı duracaklar’ düşüncesi oluştu” ifadelerini kullandı. Öğrenci şunları aktardı: “Son eylemimiz iki haftaki önceki eyleme kıyasla daha kalabalıktı. Eylememiz meşru olduğu ve diğer öğrencilerle ortak taleplerde buluştuğumuz zaman her geçen gün sayımız daha da artarak devam ediyoruz. Mücadelemiz de burada son bulmayacak.”

FİTİL ATEŞLENDİ

Hacettepe Üniversitesi’nden başka bir öğrenci ise üniversite yönetiminin öğrencileri müşteriye çevirmeye çalıştığına dikkat çekti. AMFİ Tiyatro’nun bir organizasyon şirketine kiralanmasının ardından yemekhane ücretlerine yapılan zammın eylemlerin fitilini ateşlediğini söyleyen öğrenci, “Toplulukların inisiyatifi ile düzenlenen geçen haftaki eylemde de olduğu gibi son eylemimizde Rektörlüğün önüne barikat konuldu. Düzenlediğimiz bu eylemlerde bizim asıl talebimiz AMFİ Tiyatro’ya ilişkin alınan özelleştirme kararı ve yemekhane ücretlerine yapılan zammın geri çekilmesiydi” dedi.

Öğrenci son olarak şunları söyledi: “Apolitize edilmiş kampüslerde gayet rahat koşturabildikleri gibi kendi kampüslerinde da öğrenciye ve bileşenlerine sormadan hareket ediyorlar. Bizi öğrenciden ziyade bir müşteriye çevirme çabaları var. Yemekhane ücreti 20 TL olurken KYK bursu/kredisi 2 bin TL. Aylık 3 öğün beslenme ücreti 1680 TL’ye geliyor ve bu öğrencinin başka hiçbir temel ihtiyacını karşılayamaması anlamına geliyor. Hacettepe’nin uzun süredir üzerinde bir ölü toprağı vardı ancak bu son eylemlerle kapsayıcı başlıklarla birlikte bunu üzerimizden attık.”