Genco Erkal’dan bir Nâzım destanı: “Yaşamaya Dair”

Kültür Sanat Servisi

Geçen ay kapılarını sanatseverlere açan Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM)'nde sergilenecek ilk oyun, 9 Kasım, Perşembe günü, saat 20.00’da “Yaşamaya Dair” olacak.

Genco Erkal’ın, Nâzım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için uyarlayıp yönettiği oyun; Ozanın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamı, eşi Piraye Hanım’a olan tutkusu, sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanıyor. Genco Erkal ve Tülay Günal’ın rol aldığı tiyatro oyununda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere farklı bestecilerin Nâzım Şarkıları; piyano ve viyolonsel eşliğinde seslendirilecek.