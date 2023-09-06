Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.