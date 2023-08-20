Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabına ilişkin açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabına ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın adına açılan sosyal medya hesaplarnın sahte olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Metin Gürak'ın sosyal medya hesabı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Gürak'ın sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."