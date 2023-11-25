George Floyd’u öldüren polis cezaevinde bıçaklandı: Durumu ağır
ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyah ABD vatandaşı George Floyd’u herkesin önünde boğarak öldüren polis Derek Chauvin, cezasını çektiği hapishanede bir başka mahkum tarafından bıçaklandı. Chauvin’in durumunun ağır olduğu bildirildi.
ABD'nin Minneapolis kentinde arabadan indirdiği siyah ABD vatandaşı George Floyd'u, boynuna dizleriyle bastırarak öldüren polis Derek Chauvin, cezaevinde bir başka mahkum tarafından bıçaklandı.
Associated Press'in (AP) ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, George Floyd'u öldürmekten hüküm giyen eski polis Derek Chauvin'in Arizona'daki orta güvenlikli bir federal hapishanede bıçkalandığı ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.
AP'nin aktardığına göre Cezaevleri Bürosu, Cuma günü yerel saatle 12.30 sularında FCI Tucson'da bir mahkumun saldırıya uğradığını doğruladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, olaya müdahale eden çalışanların olayı kontrol altına aldığı ve adını vermediği mahkûmun daha ileri tedavi ve değerlendirme için hastaneye götürülmesinden önce gerekli önlemleri aldıkları belirtildi.
ZİYARETLER ASKIYA ALINDI
Cezaevleri Bürosu, hiçbir çalışanın yaralanmadığını ve FBI'a haber verildiğini söyledi. Yaklaşık 380 mahkumun bulunduğu tesiste ziyaretler askıya alındı.
Geçen sene de yine kasım ayında aynı hapishanede bir mahkum, bir ziyaretçiyi silahla ateş ederek öldürmeye çalışmış ancak vurulan olmamıştı.
NE OLMUŞTU?
Minnesota'nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de polis Derek Chauvin, 46 yaşındaki siyah George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle aracından indirdiği sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak öldürmüştü.
Dakikalarca "Nefes alamıyorum" diyen Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.
Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden 'insan öldürme' suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.