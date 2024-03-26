Gerçek Gündem satıldı

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın kurduğu Gerçek Gündem haber sitesi, Umut Katırcı'ya satıldı.

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kurulan haber sitesi gercekgundem.com, satıldı.

Gerçek Gündem sitesinin, kariyerine Milliyet'te başlayan ve daha sonra CNN Türk, Kanal D ve cnnturk.com gibi mecralarda görev yapan Umut Katırcı tarafından alındığı öğrenildi.

Barış Yarkadaş tarafından kurulan gercekgundem.com, Yarkadaş CHP'de siyasete girdikten sonra Ozan Buz’a devredilmişti. 2021 yılında ise Bakırköy'ün eski belediye başkanı Ateş Ünal Erzen'in yeğeni Cenk Erzen tarafından satın alınmıştı.