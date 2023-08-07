Gerçekleri susturma çabası

Haber Merkezi

BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezası dün gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlandı. RTÜK, Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen, İmralı Cezaevi’ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle, 7 gün yayın durdurma, 5 kez program durdurma, 2 kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası verdi. Ceza 6-12 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Konuya ilişkin TELE1’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gerçekleri savunduğu, cesur yayıncılık yaptığı için siyasi iktidarın hedef aldığı TELE1 Televizyonu’na iktidarın sopası haline gelen RTÜK tarafından basın tarihine kara bir leke olarak geçecek 7 günlük ekran karartması cezası verildi. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda özgür ve bağımsız gazetecilik yapmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeli göze alarak yola çıkan TELE1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ haksız ve hukuksuz biçimde tutuklandı. TELE1 ekranını 7 gün kapatanların nihai amacı iktidarın eleştirilemediği tamamen yandaş bir medya düzeni kurmaktır. TELE1 televizyonu, hiç kuşkunuz olmasın onurlu gazeteciliğin seçkin bir örneği olarak yoluna devam edecektir.”

RTÜK İKTİDARIN SOPASI

Basın Konseyi de RTÜK’ün Tele 1’e “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle verdiği cezaya tepki gösterdi. Konsey verilen ceza gerekçesinin “uydurma” olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “RTÜK’ün yetkisini aşarak yaptığı bu uygulama haksızdır, hukuksuzdur ve basın tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. RTÜK sadece TELE1’i cezalandırmakla kalmamış, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını elinden almıştır. Asıl cezalandırılan televizyonunu açtığında siyah ekranla karşılaşan izleyicidir. RTÜK, Anayasal konumu olan ‘özerk ve tarafsız kamu tüzel kişiliği’ vasfını yitirmiş, ‘muhalif’ kanalların üzerinde ‘iktidar sopası’ olmuştur.”

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REJİMİ KURUMSALLAŞTIRIYORLAR

Dersim’de "Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz” başlığıyla düzenlenen 21’inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Sanat Sokağı’nda "Basın özgürlüğü ve medya" paneli düzenlendi. Panelde Mezopotamya Ajansı Editörü Abdurrahman Gök ve beraberinde alınan arkadaşlarının tutukluluğunun 100’üncü gününde olunduğu hatırlatılırken Gök’ün Kemal Kurkut’un ölümünün fotoğraflarını çekilmesinin ardından hedef gösterildiği ve tutuklandığını belirtildi. Panelde konuşan BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, iktidarın seçim öncesi ve sonrası farklı politikalar yürüttüğüne değindi. Varlı, "Bu rejimi yasasıyla, anayasa ile kurdular. Rejimi kurumsallaştırmak için elinden gelen tüm argümanları kullanacaklar. Son dönemdeki medya baskılarını bununla bağdaştırmalıyız” dedi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise medya alanında tekleşmenin hâkim olduğunu belirtti. Akademisyen Fatih Yaşlı ise sınıf mücadelesinin gündeme getirilmemesi halinde Erdoğan’ın ölene kadar ülkeyi yöneteceğini belirtti.