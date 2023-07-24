Gerginlik PM’ye de sıçradı

CHP Parti Meclisi’nde zoom toplantısı ve değişim tartışmaları yer aldı. Tezcan, toplantının etik dışı değerlendirilemeyeceğini söylerken bazı milletvekilleri MYK’nin yeterli çalışmayı yürütmediğini kaydetti.

BirGün ANKARA

Değişim tartışmalarının merkezinde yer alan CHP’deki gerginlik, Parti Meclisi’ne de sıçradı. Önceki günkü belediye başkanları toplantısında olduğu gibi, Parti Meclisi toplantısında da değişim isteyenler ve bu süreci yürütenlere tepki gösterenler, karşı karşıya geldi.

CHP’de yaklaşan Kurultay öncesi mahalle delege seçimleri devam ederken, Ağrı, Hakkari, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması tartışmalara neden oldu.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li kurmayların zoom toplantısının kaydının sızdırılması da tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından toplanan Parti Meclisi’nde de konu gündeme geldi. Toplantının etik dışı olduğunu bildirenler ile herhangi bir sorun olmadığını bildirenlerin karşılıklı diyaloğa girdikleri bildirildi. Ayrıca seçim dönemi MYK’nin yeteri derecede çalışmadığı iddialarının ortaya atılması üzerine, o dönemin bir MYK üyesinin bu sözlere itiraz ettiği kaydedildi.

Toplantıda CHP’li Bülent Tezcan’ın da söz alarak zoom toplantısında değindiği ve "Bunda etik dışı bir durum yok" dediği bildirildi. PM toplantısında, tartışılan görevde alma kararı görüşüldü, ayrıca ekonomiye ilişkin değerlendirmelere imza atıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da toplantıda PM üyelerine seslendi.Öte yandan CHP’de belediye başkanları ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıda Halk TV’nin CHP’nin eleştirildiğini savunarak yapılan anlaşmanın iptal edilmesini istemesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı açıklama ile CHP’nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, “Sayıştay denetimine de tabi olan anlaşma, CHP tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. CHP yönetiminin en doğal hakkı olan bu kararı saygıyla karşılıyoruz” İfadelerine yer verdi. Halk TV ekranlarında hafta sonu yayınlanan ‘Görkemli Hatıralar’ programının sunucusu Serhan Asker ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “programımız ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın talimatıyla iptal edildi" dedi.

Erdem iddiaları şu ifadelerle yalanladı: “CHP kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin ki bölümüne ‘Eren Erdem sözleşmeyi feshetti’ şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir” Konuyla ilgili bir diğer açıklama yapan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker de şu ifadelere yer verdi: “Eren Erdem’den bu anlaşmanın miktarını açıklamasını istiyoruz. Şöyle bir algı var sanki Halk TV’yi CHP finanse ediyor gibi. Yoksa bu fesih kararı Halk TV’deki yorumcuların, gazetecilerin, program katılımcılarının yaptıkları yorumlara duyulan rahatsızlıktan mı kaynaklanıyor?