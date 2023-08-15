Geri adım atılmadı sonunda kazanıldı

Antep’te düşük zamma karşı eylem yapan Şireci Tekstil çalışanları taleplerini kabul ettirdi. Aylık 15 bin lira net artı 300 lira primde uzlaşıldı. AKP’li Belediye Başkanı Fatma Şahin’in patronu öven sözlerine ise tepki yağdı.

Ekonomi Servisi

Direniş bir kez daha kazandırdı. Antep’te Şireci Tekstil firmasındaki 2 bin işçinin düşük zam dayatmasına karşı geçen hafta başlattıkları iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlandı. Taleplerini kararlılıkla savunan işçiler ile patron arasında uzlaşma sağlandı. Aylık 15 bin 500 lira talep eden işçiler 15 bin lira net aylık artı 300 lira devamlılık priminde uzlaştı. Pazar mesaisine 1500 lira ödenecek. İşçiler her bayram 2 bin 500 lira ikramiye alacak. Dışarıda geçirilen 6 günün 3’ünü patron karşılayacak. İşçilere ayrıca erzak yardımı ile hiçbir işçinin işten atılmayacağı, atılan işçilerin geri alınacağı sözü verildi.

PATRONU ÖVDÜ ENFLASYONU SUÇLADI

Direnişin son gününde fabrikanı son konuğu AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Şahin açıklamalarıyla işçilerden büyük tepki gördü. Şahin, kendi partisi AKP’nin 22 yıldır iktidarda olduğunu unutmuş gibi “Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi” dedi. Şahin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu sorunu çözeceğini iddia ederek işçilerden sabır istedi.

Kendisinin işçi bir babanın kızı olduğunu söyleyen ve "Sizden biriyim" iddiasını öne süren AKP’li Fatma Şahin, "Gaziantep’in diğer illerden farkı helal kazanç. Bu şehrin çocukları çalışmak zorunda. Şireci dediğiniz adam sizin çocuklarınız okula gitsin, yarın Fatma Şahin olsun diye okul yapan bir adam. Kentte uyuşturucu sorunu var. Şireci AMATEM’i yaptı. Dedim ki Başkanım ‘Uyuşturucu sorunu var’, AMATEM’i yaptı" sözleriyle patron Ahmet Şireci’ye övgüler düzdü.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım" dedi Şireci. Adam bu. Arada fitne çalışıyor, dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba oğul olduğu sürece hiçbir sorun yok. Adam diyor ki, ‘Beni üzüyorlar.’ Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi. Cumhurbaşkanımız bu enflasyonu iki yıllık sürede tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır…

Şahin’in bu sözlerine onu dinleyen çok sayıda işçi "Bize Şireci’yi anlatıyor. Biz Şireci’yi senden iyi tanıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Şahin’in "Hakkımızı versin" diyen işçilere yanıtı ise "Verecek, veriyor. Adam ‘Beni üzüyorlar’ diyor" oldu.

"SANAYİNİN EN CÖMERT PATRONU"

İşçileri mücadeleyi bırakmaya ikna etmeye çalışan Şahin, hakları için direnen işçileri hukuksuz şekilde işten çıkaran patron için

CHP’li Melih Meriç de fabrikada yaptığı konuşmada işçilerden fedakarlık istedi. Meriç, "Siz de fedakarlık edeceksiniz, Ahmet Bey de fedakarlık edecek, bir şekilde arayı bulacağız" dedi. Fatma Şahin’in sözlerini tekrar ederek direnişin kimseye kazandırmayacağını iddia eden Meriç’e işçiler tepki gösterdi. Meriç, "Ya sinirlenmeyin…" dedi.

Fabrikaya gelen EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca işçilerin temsilcisi olarak görüşmeye katılmayı talep ettiklerini belirtti. Karaca, "Görüşmeler yapılmış. Fatma Hanım ve Melih Bey, size çeşitli rakamlar veriyorlar. Bir karara varalım, bu konuyu işçilerin de istediği gibi bitirelim" dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı. Birtek Sen’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bütün baskılara, ayak oyunlarına, toplu işten atmalara, tehditlere, gözaltına ve grev kırıcılara rağmen 6 gün süren direnişin sonunda #Şireci işçileri kazandı! Direne direne kazandık!" denildi.