Gerici İmam Halil Konakcı'ya ilahiyatçı Demircan'dan destek: Milletimizin bin yıllık dini ile, alfabesi ve hukuku ile nasıl oynanır?

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakcı'nın Hatay'la ilgili tepki çeken açıklamalarına İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan destek geldi.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakcı'nın Hatay'la ilgili tepki çeken açıklamalarına İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan destek geldi.

Demircan, "Halil Konakçı Hatay'daki ezan konusunda haklıdır. Milletimizin bin yıllık dini ile, alfabesi ve hukuku ile nasıl oynanır? Atatürk'ü koruma kanunu var diye vicdanlar körelecek, ilim ve din adamları susacak ve tarihçiler bilimsel gerçekler irdelemeyecek mi?" dedi.

NE OLMUŞTU?

Halil Konakçı, Hatay için “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” diye konuşmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlatmıştı.