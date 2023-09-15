Gerici kuşatma ödeve de girdi

MEB’in öğrencilere dağıttığı ders kitaplarında yer alan dini içeriklerin tepki çekmesinin ardından bu kez de Bahçeşehir Koleji’nde öğrencilere dini görsellerinin yer aldığı ödevler verildi. Veliler “Küçücük çocukları yönlendirmek istiyorlar” dedi.

Kayhan AYHAN

Son dönemde ÇEDES gibi projelerle imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu hocalarını okullara sokmaya çalışan AKP iktidarının eğitimde gerici uygulamaları ders kitaplarına da yansıdı. BirGün'ün duyurduğu "İlkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtılan kitaplarda dini içerikler ile ayrımcı görseller yer almasını haberleştirmesinin ardından bu kez İzmir Bornova'daki Bahçeşehir Koleji öğrenciler dağıttığı ödevlerde dini görseller kullandığı açığa çıktı. Kolejin ingilizce dersi için 9 yaşındaki çocuklara dağıttığı kağıtlarda türbanlı bir kız çocuğu ve dua eden bir erkek çocuğunun görsellerine yer verildi. Bu durum velilerin tepkisine neden oldu.

ŞİKÂYETÇİ OLDUK

Veliler ödev kağıdını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çocukların gelişim çağında yönledirilmek istendiğini belirten veliler, "Kindar ve dindar nesil için bu tür uygulamalara başvuruyorlar. İslami giyime özendirme çabası bu. Küçücük çocuklara İngilizce diyerek bunlar mı öğretiliyor? 9 yaşındaki çocukların akıllarına girmeye çalışıyorlar. Biz okula gerekli şikâyeti yaptık ve savunma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

BirGün önceki gün de ilkokul ikinci sınıf kitaplarında, oruç, ramazan, kandil, dini bayramlar gibi konuların görsellerle anlatıldığını ve öğrencilere bayram günü aileleri ile namaza gitme çağrısı yapıldığını duyurmuştu. İlkokullarda din kültürü eğitimi 4. sınıfta başlarken, 2. sınıf hayat bilgisi kitabı arasına konulan konularda dini içeriklerin yer alması velilerin tepkisini çekmişti.

GERİCİLİK KUZEY KIBRIS’A DA SIÇRADI

AKP İktidarının laik eğitimden uzak gerici adımları, Kuzey Kıbrıs’a da sıçradı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 18 Eylül’de başlayacak ülkede eğitim sisteminde gerici adımlar atıldı. Zorunlu eğitimdeki ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı ibarelerin yer aldığı iddia edildi. BirGün’e konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş özetle şunları kaydetti: “Kitaplarda kadının statüsü aşağılanmış ve aile çeşitliliği yok sayılmıştır. Daha öncesinde boşanmış veya geniş ailelerin olduğu kısımlar kitaplardan çıkarılmış yerine Filistin ve Hindistan’dan Müslüman ailelerin olduğu görseller eklenmiş. Kitaplar pedagojik açıdan sıkıntılı. Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı görselleri, gericiliği sembol eden kılıf kıyafetleri, islamafobi üzerinden sakıncalı ifadelerin kullanmaması üzerinde eğilimimiz olacak. Söz konusu kitapların dağıtılmasını engellemek istiyoruz.”