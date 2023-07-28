Gerici kuşatma tam gaz

Gerici baskı ve kuşatmalar tam gaz sürüyor. RTÜK, dijital platformlara ceza yağdırdı. Sinop’ta düzenlenecek Kuzey Fest gerekçe gösterilmeden yasaklandı.

Politika Servisi

Seçim sonrası baskıları artıran iktidar, toplumsal yaşamı kuşatmaya devam ediyor. Valilikler eliyle keyfi şekilde konser ve festival yasakları, tarikat ile cemaatlerin hedef göstermesiyle başlayan linç dalgası, medyaya yönelik RTÜK sopası her geçen gün şiddetini artırıyor. Son günlerde yaşanan gerici baskılar şöyle:

•Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi tarafından 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cem Adrian konseri, sosyal medyadaki hedef göstermelerin ardından maddi anlaşmazlık gerekçe gösterilerek iptal edildi. Adrian'ın LGBTİ+ haklarını savunduğu için konserin iptal edildiği belirtildi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise yaptığı açıklamada "6 Ağustos'ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız maddi anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir" dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef almış ve “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” demişti.

GEREKÇESİ SUNULMADI

•Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, çağdaş festivallerin ‘isyan ve başkaldırı’ya yönlendirdiğini savunarak yasaklanmasını istemişti. Birçok konser valilikler ve AKP’li belediyeler tarafından iptal edilirken 3-6 Ağustos’ta yapılacağı günler öncesinden açıklanan ve binlerce bilet satılan Kuzeyfest’e de izin çıkmadı. Sinop’ta düzenlenecek Kuzey Fest valilik tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Açıklamada sadece "Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir" dendi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketi, yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuzey Fest, "Adaletin hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradesiyle toplum vicdanını rahatsız etmeyen bir karar vereceğine inancımız tam. Süreçle ilgili bilgi aktarımına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

•Beyoğlu'nda sosyal medyada 'hızlı flört değiştirme' etkinliği yapıldığı iddiasıyla hedef alınan kafe kapatıldı. Kafenin işletmecilerinden Kaan Gür, etkinliğin sosyal medyada yer aldığı gibi olmadığını savunarak "Bir etkinlik için bizim dükkanımızı kiralamışlardı. Business etkinliği, insanlar burada tanışıyor, iş ortaklığı doğuyor. Buraya mühendisler, mimarlar geliyor, iş yapan insanlar geliyor. Bunu kamuoyunda tamamen bambaşka anlattılar. Eş değiştirmeli partiler olduğunu lanse ettiler. Böyle bir şey asla yok" dedi

RTÜK CEZA YAĞDIRDI

•Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Disney+, Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’deki birçok yapıma ‘toplumsal ve kültürel değerlere ve Türk aile yapısına aykırı’ olduğu gerekçesiyle para cezası uygulama kararı verdi. Üst Kurul, Netflix’in iki ayrı dosyasını karara bağladı. İlk rapor ‘Anne’ isimli yapımına geldi. İzleme raporunda, “Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta ‘sağlıklı’ olarak tanımlanması ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir” ifadeleri ön plana çıktı. Netflix’in “Elite” isimli yapımı da RTÜK merceğine takıldı. Üst Kurul, ilgili içeriği yayımlayan Netflix’in 6112 sayılı Kanun’da geçen “Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmü ihlal ettiğine karar verdi.

Disney+’da yayımlanan “Love, Victor” dizisinin 2. Sezonunda yayınlanan “Seks Kabini” isimli 4. bölümündeki sahneler için toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar içerdiği yönünde rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu müzakere eden RTÜK, Üst Kurul uzmanlarının görüşlerini yerinde bularak üst sınırdan idari para cezası kararı verdi. Amazon Prime Video’da yayımlanan “Modern Love” isimli yapımda ise toplumun manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine varan RTÜK, yayıncıya üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Mubi platformunda yer alan “Ateşli Oda” adlı film de rapora konu oldu.

Her iki filmdeki ilişkilerin ve sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi. Toplantıda, Yasa’da geçen “Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünü ihlal eden yapımlar için üst sınırdan idari para cezası kararı aldı.

Verilen kararların dışında RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında dijital internet platformu yayıncılarıyla eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi maksadıyla yayıncıların Ankara’ya çağırılmasına karar verdi.

TGC TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK’ün dijital platformlara verdiği cezayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı: “RTÜK Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’ye verdiği cezalara ilgili olarak da toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırılık iddiasında bulundu. Anlaşılan o ki RTÜK değişen dünya düzenini, temel insan hak ve özgürlüklerini kavrayamadığından yine karartma ve yüksek para cezalarıyla yayınlara yön vermeye çalışmaktadır.”



