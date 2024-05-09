Gericiler buyurdu, AKP yaptı

Gericilerin hedef gösterdiği konserler AKP eliyle yasaklanmaya devam ediyor. GAÜN’deki iptal kararının ardından Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Dolu Kadehi Ters Tut konserini bu kez de Valilik engelledi.

Haber Merkezi

AKP iktidarı, gerici dernek ve vakıfların hedef gösterdiği her bir konser ve festivale ilişkin iptal kararı vermeye devam ediyor. Önceki gün Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN) gerçekleştirilmesi planlanan Dolu Kadehi Ters Tut müzik grubunun konserine ilişkin iptal kararının ardından konsere ilişkin bir yasak kararı da Valilik’ten geldi. Üniversitedeki iptalin ardından CHP’li Şehitkâmil Belediyesi tarafından gruba Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi tahsis edildi. Ancak bu kez de Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan konserin baskılar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Dolu Kadehi Ters Tut müzik grubunun konser iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, Kültür Merkezi'ne yapılan baskılar sonucu gerekçesiz bir şekilde konserin engellendiği ifade edildi. Açıklamada, “Gaziantep konserimizi, son dakika üniversite tarafından alınan iptal kararı sebebiyle Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ne kaydırmıştık. Fakat tüm çabamıza rağmen, Kültür Merkezi'ne yapılan baskılar sonucu resmi herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sahne almamız engellenmiştir” denildi.

YRP’DEN VALİYE TEŞEKKÜR

Yeniden Refah Partisi Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Faruk Soner Ataş, sosyal medya hesabından konser iptaline ilişkin bir yaptığı açıklamada Vali Kemal Çeber'e teşekkür etti. Ataş'ın açıklaması şöyle: “Dolu Kadehi Ters Tut grubunun GAÜN Mavera’da programı iptal edildikten sonra Şehitkâmil Kültür Merkezi’ne alınıp daha sonra Valilik kararıyla program iptal edilmiştir. Valimiz Kemal Çeber ve heyetine teşekkür ederiz.”

Önceki gün GAÜN’ndeki iptal kararının açıklanmasının ardından grubu hedef gösteren Gaziantep Aile Platformu da üniversite yönetimine teşekkür etmişti.