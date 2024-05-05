Gericiler okullarda kol geziyor

Deniz GÜNGÖR

İstanbul Sancaktepe’te önceki yıllarda İdlib’ten göçenler için öğrencilerden para isteyen Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) bu kez de okullarda yarışma düzenleyecek.

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve SİMMDER işbirliğinde düzenlenecek olan “Cami ve Namazla Diriliş Okuma Yarışması”na tepki gösterildi.

Okullara dağıtılan afişlerde ise söz konusu yarışmanın “tüm okullarda” yapılacağına ilişkin ifadeler yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 29 Mayıs’ta düzenlenecek olan yarışmada ise her okuldan 5 öğrenciye para ödülü verilecek. Sınav yeri olarak okulların gösterildiği afişte ise ödüllerin okul bazında verileceği ifadeleri yer aldı.

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, eğitimin gericileştirilmesi ve dincileştirilmesi konusunda her türlü fiili adımın atıldığını söyledi. Çalık, “Öğrencileri imam hatip ortaokullarına ve liselerine çekmek için bir kampanya düzenliyorlar. Bunun karşılığında da öğrencilere hem ödül dağıtarak bu okulların cazip kılınması sağlanıyor ve çocukların gelişim düzeyinde de bu tür hediyelerle çocukları duygusal istismara uğratarak tercihlerinde, yönelimlerinde karar sahibi olmak istiyor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bu dernekler” dedi.

DİRENİŞ HATTI KURULMALI

Çalık şunları söyledi: “İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanların üst düzey yetkililerinin çocukların gelişimiyle ilgilenmediklerini, bizatihi AKP’nin istediği yeni toplum inşasında siyasal ve ideolojik anlamda görev üstlendiklerini görüyoruz. Bu noktada laik ve bilimsel eğitim için bir direniş hattı kurulması açıktır.”