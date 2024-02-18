Gericiliğe geçit vermeyeceğiz

Gerici kuşatmaya karşı “Aydınlık Türkiye için Yürüyelim” çağrısı yapan SOL Parti, bugün Eskişehir’de sokağa çıkacak. SOL Parti Sözcüsü Gizem Özden, “Birlikte mücadele ederek bu gerici rejime son vereceğiz” dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

Ülkenin dört bir yanı gericilik sarmalına alındı. ÇEDES projesiyle okullara imamlar atanırken, sivil toplum kuruluşu dedikleri tarikat ve cemaatlere yeni alanlar açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin karma eğitimi tartışmaya açtı. Filistin’e destek eylemleri hilafet çağrılarına dönüştü.

Cumhuriyet’in ilerici değerleri birer birer budanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan şeriatı savundu. Son dönem artan gerici kuşatmaya karşı çağrı yapan SOL Parti, “Şeriata, Hilafete, Karanlığa Hayır! Aydınlık, Özgür, Demokratik Türkiye için Birleşelim!” sloganıyla ülke genelinde düzenleyeceği yürüyüşlerin ilkini bugün Eskişehir’de gerçekleştirecek.

Saat 14:00’da Porsuk Bulvarı’nda bir araya gelecek olan SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, Migros önünden Ulus Anıtı’na yürüyecek.

“ERDOĞAN, AÇIKTAN ŞERİATI SAVUNUYOR”

SOL Parti Sözcüsü Gizem Özden, kampanya hakkında BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Gizem Özden - SOL Parti Sözcüsü

İktidarın gerici poliitkalarını hatırlatan Özden, “Mayıs seçimlerinin ardından siyasal İslamcı faşizm gerici ataklarını hızlandırdı. ÇEDES protokollerinden başlayarak eğitim sistemi tümüyle gericileştiriliyor. Tarikatların doğrudan okulların içerisine girdiği bu düzenlemeyi, yeni saldırılar takip ediyor. Erdoğan ailesinin çağrısıyla yapılan Filistin gösterileri, İsrail’e karşı bir tepkiden öte asıl olarak hilafet çağrılarına dönüştürülüyor. Öte yandan Medeni Kanun tartışmaya açılıyor. Kadınların yüzyıllarca süren mücadeleleri ile kazanılmış haklarına saldırıp kadınları günbegün daha büyük bir esaretin altına sürüklemeye çalışıyor. Bütün bunların üzerine bir de Erdoğan çıkıp, açıktan şeriat savunusu yaparak el yükseltiyor” dedi.Türkiye emekçilerinin büyük bir yoksullaşma dalgası altında ezildiğine dikkat çeken Özden, “AKP için IMF patentli sömürü programının yarattığı sosyal bunalımın üzerini kapatmak, yoksul emekçi halkın tepkilerini kontrol altında tutmak için dincileştirme vitesi artırılıyor. Din baskısı ile boğulan ülkenin içinde işçiler göçüklerde, siyanürlü toprak sellerinde can veriyor. Bunun karşısında muhalefet güçleri ise büyük bir suskunluk içinde adeta rejime teslim olmuş durumdalar” ifadelerini kullandı.

“BU REJİME MÜCADELE EDEREK SON VERECEĞİZ”

“SOL Parti olarak Eskişehir’den başlayarak şeriat ve hilafet çağrılarına karşı Aydınlık Türkiye yürüyüşleri başlatıyoruz” diyen Özden, sözlerinin devamında şunları aktardı: “Laiklikten, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm ilerici güç ve dinamiklerle de birleşerek bir barikat kuracağız. Bu yürüyüşlerimiz Adana’dan Samsun’a ülkenin dört bir yanına yayılacak. 3 Mart’ta hilafetin kaldırılmasının yıl dönümünde Ankara, İstanbul, İzmir’de büyüyerek sürecek.” Tüm yurttaşları kampanyaya destek olmaya çağıran Özden, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu ülkenin gençleriyle, kadınlarıyla, işçileriyle emekçileriyle ilerici, devrimci dinamikleri bu faşist rejime teslim olmayacak. Örgütlenerek, mücadeleyi adım adım büyütüp bu rejime son verebiliriz, vereceğiz. Bunun için birleşmeye, laiklik için aydınlık yarınlar için birlikte yürümeye çağırıyoruz.”

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Şeriata sahip çıkmıştı

Filistin'e destek bahanesiyle Galata Köprüsü'nde bir araya gelen gerici vakıf, dernek ve tarikatlar, hilafet çağrısı yapmıştı. Tartışma yaratan görüntülerin ardından pek çok bölgede gerçekleşen Fislitin eylemlerinde de hilafet bayrakları açılarak şeriat sloganları atıldı. Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise adliye koridorlarında şeriat sloganları atan ve mitinglerde hilafet bayrağı açan gruplara sahip çıkmıştı. Erdoğan, “Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir” ifadelerini kullanmıştı.