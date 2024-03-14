Gerilim tırmanıyor

Şampiyonluk yarışında son viraja girilirken iki büyük kulüp arasındaki sinirler geriliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı açıklamada, “Camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyorlar’’ dedi.

Spor Servisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Galatasaray üzerine duran Koç, rakiplerine ilişkin ağır ithamlarda bulundu. Daha önce yapılan söylemleri hatırlatan Koç, "Son dönemlerde 'ananas, proje' gibi deli saçması söylemler içindeler. Biraz daha onları ülkemize daha iyi tanıtmayı amaçlıyorum. Böyle bir basın toplantısı yaptığım için de üzüntülüyüm. Rakibimizin düşürdüğü seviye mezbahayı aratır durumda. Hem kendi camialarını kışkırtıyorlar hem de bu kadar haksızlıkla mücadele ediyorken bizim camiamızı da tahrik ederek milyonları kışkırtarak suç işliyorlar" açıklamasını yaptı.

HAYALİ DÜŞMANLAR

Türkiye Futbol Federasyonunun konuya dur demediğinin altını çizen Koç, şöyle devam etti: "Galatasaray'ın Türk futbolu için nasıl büyük bir beka sorunu olduğunu yaşanmış örneklerle hatırlatacağım, onların yaptığı gibi hayali düşmanlarla değil. Galatasaray başkanı ve yöneticilerinin nasıl bir yol çizdiğini sizlere sunmaya çalışacağım. Sadece futbolda değil, kötülükte de Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mubah olduğunun kültür haline geldiğini biraz sonra paylaşacağım. Sonunda tarihin sayfalarında yer alan kirli ilişkileri ortaya çıkacaktır."

SAMİMİ DEĞİLLER

Galatasaray hakkında açıklamalarını sürdüren Ali Koç, sarı-kırmızılı kulübü yönetenlerin operasyonel şekilde hareket ettiklerini ve karakteristik özelliklerinin samimiyetsizlik olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Kendisine yapılmak istemeyeni başkasına yapmakta çekinmezler. Hatta ortalığı karıştırıp, 2 hafta önce olduğu gibi Ankaragücü maçında, bundan da nemalanırlar. Arzu ettiklerini elde etmek için hak, hukuk tanımazlar, kul hakkı yemekten çekinmezler. Türlü türlü tehdit, şantaj ve itibar suikastı yaparak, özellikle hakemleri ve kurulları baskı altında tutarlar, bunu yaparken de hayali düşmanlar yaratırlar. Kazanılan bir maçın ardından rakiplerini aşağılarlar, bundan paye çıkarırlar. En son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görüldüğü gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük bir tehdit olduğunu anlatabileceğimi umuyorum. Bir puan kaybı sonrasında, işler iyi gitmeyince, ya da kendi maçlarında lehlerine olan hakem hatalarını örtmek için ortalığı birbirine katarlar, 'Elimizde VAR kayıtları var.', 'Ligi bitirtmeyiz.', 'Sezon bitince her şeyi açıklayacağız.' derler, lig bitince sus pus olurlar. İşler iyi gidince de 'İtidalli, sağduyulu olalım' derler."

Sarı-kırmızılı kulübün daha önce kulüp televizyonunda 'Futbol için adalet' programı yapmaya karar verdiğini, bunun için de Fenerbahçe olarak birçok video gönderdiklerini belirten Koç, "Program yapılmadı. Bu arada programı yapamadan kulüp kanalları kapandı. Anlık, günü kurtarmak için yapılmış, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler. Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler. Öyle bir sallıyorlar ki istediklerini söylemeyenlere, hiç bulaşmamak daha iyi. TFF yönetimi ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade etmektedir? Bu durum ligdeki gidişata göre mi değişiyor yoksa danışıklı dövüş mü var? Kulüpler Birliği'nde TFF'ye adeta siper oldular. Çok kısa bir süre sonra aynı TFF'yi tarihin en kötü başkanı olarak ilan edip tüm kurullarıyla istifaya davet ettiler. 2 gün önce de hesap vermeye çağırdılar" ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Union Saint-Gilloise’yle karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak. İlk maçı 3-0 kazanarak tur için çok büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, çeyrek final için dev bir adım atmıştı. Karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic’in yöneteceği mücadelede Dabanovic’in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.