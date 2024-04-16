Geriye kalan yağma ve talan

Haber Merkezi

Yerel seçimlerin ardından AKP’nin kaybettiği belediyelerdeki yıkım art arda açığa çıkıyor. DEM Parti’nin kazandığı Siirt Belediyesi, kayyumun bıraktığı borcu kentteki bilboardlara astığı afişlerle duyurdu. MA’nın aktardığına göre afişlerde, belediyenin toplam borcunun 456 milyon 853 bin 781,39 TL olduğu belirtildi.

İzmir’de ise seçimlerden sonra AKP’den CHP’ye geçen Kiraz Belediyesi’nin binasına asılan mali tabloya göre, toplam borç 332 milyon 51 bin 621 TL olduğu öğrenildi. İki dönemdir AKP’li Saliha Özçınar tarafından yönetilen Kiraz Belediyesi’nin borcu CHP’li yeni başkan Nasuh Coşkun tarafından belediye binasına asıldı.

Belediye binasına asılan pankarta belediyenin kalem kalem borçları sergileniyor. Öte yandan asılan pankartta toplam işçi sayısının 537 kişi olduğu belirtilirken, son bir yıl içinde İŞKUR haricinde belediyeye 336 kişinin işe alındığı aktarıldı.

ORTAK DA BORCU AÇIĞA ÇIKARDI

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, yerel seçimler sonrası AKP’den MHP’ye geçen belediyenin borçları da belediye binasına astırıldı. Gediz Belediye binasına asılan pankartta vergi borçları, kurumlar ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, birliklere olan borçlar, güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı krediler, iller bankasından alınan krediler olarak ana başlıklar altında sıralandı. Afişte yer alan bilgiye göre, Gediz Belediyesi’nin güncel olarak 262 milyon 692 bin 156 TL borcu bulunuyor.

CHP’Lİ İŞÇİLERE MAAŞ YOK

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi’nde ise tersi bir durum yaşandı. CHP’den AKP’ye geçen belediye yönetiminin bazı belediye çalışanlarının maaşlarını ödemediği iddia edildi. Eski Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, partisinin Belde Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ‘‘CHP’ye oy veren arkadaşlarımızın maaşları ilk günde ödenmedi. Bugün ayın 15’inde arkadaşlarımız evinin giderlerini karşılamak için markete gittiklerinde bir baktılar ki maaşları ödenmemiş. Bu insanların suçu, bu emekçilerin suçu Mustafa Kaynar’a, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermek mi? Emekçinin maaşının alın teri soğumadan verilmesi gerekiyordu ve şimdiki başkanı da bu konuda hem eleştiriyoruz hem de kınıyoruz.’’

Belediye işçisi Fikret Mart, ‘‘25 yıldır personelim, kadrolu personelim. Sabah hesabıma baktım maaşım yok, CHP’ye oy verdim diye. Şu anda olsa Mustafa Kaynar’ın aynı şekilde arkasındayım, aynı şekilde partiliyim’’ dedi.

Bir başka işçi Kenan Köksal ise ‘‘CHP’ye oy verdiğim için, Mustafa Kaynar’ın arkasında durduğum için bu maaşımın kesinti olması... Yine söylediğimiz gibi arkadaşımızın söylediği gibi bugün Mustafa başkan aday olsun yine arkasındayım’’ şeklinde konuştu. Bir partili vatandaş da ‘‘Bu belediye kuruldu kurulalı daha böyle bir işçi maaşı kesilmemiş. Başkan gelmiş, başkan birisinin maaşını kesmemiş daha. 25 seneden beri maaş kesilmemiş’’ dedi.