Geriye yıkım kaldı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim’de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri çekiliyor. İsrail ordusu Gazze’nin güneyinde sadece bir tugay olduğunu, geri kalan askeri birlikleri geri çektiğini açıkladı. Birliklerin neden geri çekildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Açıklama, İsrailli bir rehinenin Gazze’de cansız bedeninin bulunduğu ve Mısır’da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlamasının beklendiği bir sırada geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada "bütün esirler geri getirilene, Refah dahil tüm Gazze Şeridi’nde Hamas ortadan kaldırılana ve Gazze bir daha İsrail için tehdit oluşturmayana kadar" savaşa devam edecekleri mesajını yineledi.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın ise ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği aktarıldı.