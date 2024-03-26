Germencik’te dağa taşa JES konduracaklar

Haber Merkezi

Aydın’ın Germencik ilçesinde yeni bir jeotermal enerji santrali için harekete geçildi. JES planı iki kez reddedilen RAMA Enerji, yenisi için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvurusu yaptı. Şirketin hazırladığı bu yeni proje tanıtım dosyasına göre Proje alanı "Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi planda “Tarım arazisi” olarak işaretli.

Rama Enerji daha önce Germencik Naipli köyü yakınında planlanan jeotermal kaynak arama projesine Aydın ve İzmir’de yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Evrensel’in haberine JES’ler ve kuyular nedeniyle incir ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü. Daha önce de bölgede 1500’ün üzerinde zeytin ve incir ağacı kurumuştu. 2022 yılında DSİ’nin bölgede yaptığı kuyu suyu analizlerinden sulardaki ağır metaller izin verilen limitlerin yüzlerce-binlerce kat fazla olduğu tespit edildi.

TMMOB raporuna göre JES’ler havza ekolojisinin geri dönülmez şekilde bozulduğu, tarımsal toprakların kirlendiği ve tarımın sürdürülemez bir hale geldiği görüşüne yer verilmişti. Raporda Aydın’da jeotermal atıkların tüm canlıları etkilediği kaydedilmişti.