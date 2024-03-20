Gerze termik santral mücadelesi kitabının yazarı Hançer hayatını kaybetti

Gerze termik santral mücadelesinin önemli isimlerinden 'Direniş Günlüğü - Gerze’de Bir Doğa Mücadelesi’ kitabının yazarı Ferhat Hançer hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ

Gerze termik santral mücadelesinin önemli isimlerinden ‘Direniş Günlüğü - Gerze’de Bir Doğa Mücadelesi’ kitabının yazarı emekli öğretmen Ferhat Hançer hayatını kaybetti. Hançer bugün merkez yeni camiinde kılınacak namazın ardından Cinli Değirmen Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

Sinop’un Gerze ilçesi Yaykıl köyünde Anadolu Grubu tarafından yapılmak istenen termik santrala karşı bölge halkı 2009-2015 yılları arasında büyük bir direniş sergilemişti. Direniş sonucu şirket bölgeden ayrılmış, Gerzeliler bunu davul zurnayla kutlamıştı.

O günlerde bölge halkı örgütleyen Yeşil Gerze Çevre Platformu’nda (YEGEP) çeşitli görevler alan Hançer, mücadelenin en ön saflarından yürüyen isimdi. Direnişten yıllar sonra 2021’de tanıklıklarını kaleme alan Hançer, termik santral mücadelesini kitaplaştırdı.

Aynı zamanda sıkı bir BirGün gazetesi okur olan Hançer dün kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Hançer’i bugün dostları ve sevenleri Cinli Değirmen Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlayacak.

Ferhat Hançer kimdir?

1955 Yılı’nda Gerze’de doğdu. 13 Şubat 1956’da çıkan yangın sonrasında, neredeyse tamamı yanan Gerze’nin yeniden inşası sırasında, ilkokula Sinop’ta başladı. İlkokul ve ortaokulu Gerze’de bitirdikten sonra, henüz o yıllarda Gerze’de lise açılmadığı için Sinop Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini, Samsun Ondokuzmayıs Lisesi’nde tamamladı. 1974’te girdiği İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nü, 1978’de bitirdikten sonra, aynı yılın eğitim-öğretim yılı başlangıcında, Kastamonu Çatalzeytin Lisesi’nde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başladı. 1980’de “atandığı” Tunceli Ovacık Lisesi’nde, 1982 yılına kadar görev yaptıktan sonra, Samsun Cumhuriyet Lisesi’nde, 1982-1993 yılları arasında çalıştı.

Daha sonra, Samsun Ondokuzmayıs Lisesi’nde, 1993’te sürdürmeye başladığı öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinden emekli olduğu 2004’te ayrıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Ferhat Hançer, emeklilik sonrası Gerze’ye yerleşti. Doğup büyüdüğü topraklarda baş gösteren “nükleer ve termik santral” tehditlerine karşı, yaşam savunucularıyla birlikte, verilen mücadelenin içinde yer aldı. Özellikle, 2008 yılından itibaren, Gerze’nin Yaykıl Köyü’nde yapılması planlanan termik santrale karşı yürütülen mücadelede sorumluluklar üstlendi. Nüfusunun kayıtlı ve büyüklerinin gömülü olduğu Yaykıl Köyü’nün ve Gerze halkının, büyük bir özveriyle yürüttüğü yedi yıllık bu mücadelesinin mutlaka yazıya aktarılması gerektiğine inandı. “Direniş Günlüğü”nü öyküleştirerek bir belgesel romana dönüştürmeyi, doğanın talanına karşı mücadele edenlerin saflarında kendine düşen sorumluluklardan biri olarak gördü.