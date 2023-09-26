Gesi Bağları artık türkülerde kalacak

Ünlü türküye konu olan Gesi Bağları artık beton bağına döndü. Gesi Mahallesi Muhtarı Çelebi "Maalesef üzüm bağlarımızın yüzde 80’ini kaybettik” diye konuştu.

Haber Merkezi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'nde türkülere konu olan ve üzüm yetiştiriciliği yapılan Gesi Bağları, kentte artan şehirleşme nedeniyle yok olma noktasına geldi. DHA'ya konuşan Gesi Mahalle Muhtarı Yusuf Çelebi, "Üzüm bağlarımıza şu an bakılmıyor, bakılan sayılı bağlarımız var. Üzüm bağlarımızın yüzde 80'ini kaybettik. Bağlarımız, şu an yapılaşmaya ve betonlaşmaya terk edilmiş vaziyette. Geriye kalan üzüm bağlarımızda bakım olmadığından ve arsalar para ettiğinden dolayı burada da bağcılık kalmayacak. Gesi Bağları artık sadece türkülerde kalacak" dedi. Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişteki kültür ile şu anki kültür arasında çok fark var. Daha önceleri buralarda pekmez ve şarap üretilirken şu an sadece pekmez yetiştiriciliği yapılıyor. Bağlarda çalışacak işçi bulunamadığından, üzüm bağlarımızı işletmekte problem yaşıyoruz. Bağlarımızda 4 çeşit üzüm mevcut. Bunlar; dirmit üzümü, diğeri beyaz üzüm ve pekmezlik olarak kullanılıyor. Bir de sofralık olarak da parmak ve gül üzümü var. Ama şimdi burası yapılaşmaya ve betonlaşmaya terk edilmiş vaziyette. Bu şekilde bağcılık bitecek."