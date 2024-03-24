‘Gezi’ adı altında propaganda

AKP’li İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol’un lise öğrencilerini seçim propagandası için Anıtkabir’e götürdüğü ortaya çıktı. CHP’li Çiçek, “Çocukları siyasete malzeme edemezsiniz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Seçimlere sayılı günler kala AKP iktidarı seçim propagandasına öğrencileri dahil etmeye devam ediyor.

Bunun son örneği İstanbul Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç İş Adamları Derneği’nin AKP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol’un siyasi çalışması kapsamında gerçekleştirildi.

Seçim çalışması kapsamında lise öğrencilerini Anıtkabir’e götürmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı alındığı ve velilere izin belgesi gönderildiği ortaya çıktı. AKP’li Erol ziyarete sonradan katıldığı iddia edildi. Öğrencilerin, Anıtkabir Aslanlı Yol’da Erol’un arkasında ve yanında yürütüldüğü anların görüntüleri ise Erol’un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AKP’li Erol’un seçim çalışmaları kapsamında Anıtkabir’e bir gezi düzenlediği gezi için yeterli kalabalığı toplayamaması sonucu devreye Büyükçekmece Kaymakamlığı ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Genç İş Adamları Derneği devreye girdiği ileri sürüldü. 21 Mart’ta gerçekleştirilen geziye CHP’den, çocukların seçim sürecine dâhil edildiği ifade edilerek tepki gösterildi.

KABUL EDİLEMEZ

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, “Devletin bağımsız olması geren kurumlarının ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın siyasete malzeme yapılmasını asla kabul ve tasvip etmiyoruz” ifadesini kullandı.

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün daha önce de AKP adayı için seçim faaliyetlerinde yer aldığını hatırlatan Çiçekçi şöyle konuştu: “İlçe milli eğitim müdürünün asli görevi ilçedeki eğitime muhtaç çocukları okutmak, onları aydınlatmaktır. Ancak ülkeye faydalı, yararlı çocuklar, eğitimciler yetiştirmek görevi olması gerekirken siyasete alet edip bu çocukları farklı farklı siyasi konularda kafalarını yıkamak gibi bir görev edinmiş kendisine. Bunu da tek bir siyasi parti adına yapmakta ve onun arka bahçesi olmakta devam edip bu konuyu büyütmektedir.”

SONRADAN KATILMIŞ

İzinlerin Büyükçekmece Kaymakamlığı ve Büyükçekmece İş Adamları Derneği adı altında izin istendiğini ifade eden CHP Gençlik Kolları Başkanı Onurcan Tekkeşinoğlu, “Büyükçekmece’deki öğretmenler refakatçiliğinde götürüleceği söylenilen bu gezide, Anıtkabir ziyareti sırasında Recep Erol dahil ediliyor. Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkanlarıyla birlikte orada Erol’un çeşitli hediyeleri dağıtılarak, bir anda Anıtkabir ziyareti AKP adayı olan Recep Erol’un propagandasına dönüştürülüyor. Biz devlet eli altında eşitlik ilkesine aykırı olarak bu yapılan hamleleri, stratejileri, gençlerin bu kirli siyasete alet edilmesini esefle kınıyoruz ve bunun her zaman karşısındayız.’’