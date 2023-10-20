Gezi anmasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan CHP'li Adıgüzel ifade verdi

CHP PM Üyesi Onursal Adıgüzel, 2017 yılında İstiklal Caddesi'nde düzenlenen Gezi Direnişi'nin 4. yılına ilişkin anma yürüyüşüne katılması nedeniyle hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Adıgüzel ifadesinin ardından, "Gezi'nin 4. yılında milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve gelip ifademizi verdik" dedi.

Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel, Gezi Direnişi olaylarının 2017 yılındaki 4'üncü yılı anmasına katılması sebebiyle bugün savcılığa ifade vermeye gitti.

Onursal Adıgüzel hakkında, 31 Mayıs 2017 yılında Gezi Direnişi olaylarına ilişkin İstiklal Caddesi'nde yapılan anma yürüyüşüne katılması nedeniyle "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Adıgüzel, bu dönem milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının kalmakmasıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

"ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDIĞIMIZ İÇİN SUÇLANIYORUZ"

İfadesinin ardından gazetecilere konuşan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Gezi olaylarının 4. yıl dönümünde, barışçıl Gezi Direnişi'nde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmaya yönelik ve Gezi Direnişi'nin aslında ne kadar barışçıl ve Türkiye'nin özellikle son yıllarında toplumsal muhalefeti yükselten bir olay olduğunu hepimiz biliyoruz bu çerçevede biz de 4. yıla katılmıştık. Bir ağacın korunması için aslında bir ağacın değil Türkiye'de ne olursa olsun bunun katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar alınması gerektiğini, bir kişinin bir parkın değiştirilmesine karar vermemesi gerektiğini Türkiye'ye duyurmuştu. Dünyaya duyurmuştu binlerce genç. Orada olan gençlerden biri de bendim. 4. yılında da milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve gelip ifademizi verdik."

"ANMAYA KATILMASINDA HERHANGİ BİR HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTA"

Adıgüzel'in avukatı Aysemin Gülmez ise "31 Mayıs 2017 tarihinde Gezi'nin yıl dönümü nedeniyle STK’lar tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldığı için hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle ifade vermiştir. Müvekkilin anayasal hakkını kullanarak Gezi’nin yıl dönümüne katılmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamakta olup, adaletin tecelli edeceğini ve müvekkil hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verileceğine inanıyoruz" dedi.