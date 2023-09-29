Gezi davasında cezaların onanmasına TMMOB'dan protesto: Karar utançla anılacaktır

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı davasında, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen cezaları onamasına Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği protesto etti

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi ‘Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkında verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı.

TMMOB, cezaların onamasını İzmir Mimarlık Merkezi önünde toplanarak protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yöneticisi Yusuf Ekici okudu. Ekinci, şunları söyledi:

"Gezi Davası kapsamında verilen hukuksuz tutuklama kararlarının üzerinden 521 gün geçtikten sonra, Yargıtay'ın Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman ile Mimarlar Odamızın Avukatı Can Atalay ve diğer tutuklu arkadaşlarımıza dair herhangi bir hukuki gerekçe içermeyen mahkumiyet kararlarını en yüksek sesle kınıyor ve kabul etmiyoruz! Evrensel hukuk ilkelerinin ayaklar altına alındığı bu kararın hukuki bir değerlendirme yapılmadan, siyasi iktidarın talimatlarıyla verildiğini biliyoruz. Bu kararın, ülke tarihindeki en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi'yi karalamak, Gezi'de yan yana gelen milyonların yarattığı umuda suç bulaştırmak için alındığını biliyoruz. Siyasi bir öç alma davasına dönüşen, her aşamasında hukukun ve adaletin katledildiği bu sürece dair, ortada hiçbir delil, suç unsuru ve gerekçe yokken arkadaşlarımız için ağır mahkumiyet kararı veren tüm yetkililerin, bu ülkenin tarihinde utançla anılacağını biliyoruz. Hukuku tesis etmesi beklenen yargı makamlarının, iktidar çevrelerinin eğilim ve isteklerine göre karar verdiği bir düzlemde, arkadaşlarımızın hiçbir somut delil dahi sunulmadan onlarca yıl hapis ile cezalandırılmış olmalarını kabul etmiyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz; bunca çabaya rağmen, iğne ucu kadar leke bulaştırmayı başaramadığınız Gezi'den; Gezi'de olmaktan onur duyuyoruz. Tüm bu süreç boyunca bir gün, bir saniye dahi Gezi'yi savunmaktan vazgeçmeyen arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz"