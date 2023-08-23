Gezip tozup faturayı belediyeye ödetiyorlar

Kriz, AKP’li belediyeleri vurmadı. Balıkesir Belediyesi Balkan ülkeleri gezisine 3,2 milyon TL, Beykoz Belediyesi ise Bosna Hersek gezisine 1,2 milyon TL harcadı.

İsmail ARI

Halk ekonomik krizle mücadele ederek geçinmeye çalışırken AKP’li belediyeler ve kamu kurumları ise milyonlarca liralık geziler düzenlemeye devam ediyor. İktidar Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ise sadece lafta kalıyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 4 Ağustos tarihinde “Balkan ülkeleri gezisi” için ihale düzenledi. İhale 3 milyon 281 bin TL’ye Mehmet Tekmeci’ye verildi. İhalede sadece Tekmeci’nin geçerli teklif verdiğinin belirtilmesi de dikkatleri çekti.

İhale kapsamında 365 kişinin 15 Ağustos ile 15 Aralık tarihleri arasında Balkan ülkelerine götürüleceği belirtildi. Geziye mahalle muhtarları ile belediye yöneticileri, daire başkanları ve belediye personellerinin götürüleceği de açıklandı.

TEMAS VE İNCELEME GEZİSİYMİŞ

İstanbul’daki AKP’li Beykoz Belediyesi ise “Teknik temas ve inceleme gezisi” adı altında Bosna Hersek gezisi düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 17 Temmuz tarihinde “pazarlık” usulü yöntemiyle düzenlenen ihale, 1 milyon 197 bin TL’ye “Segah Eğitim Sağlık Turizm Reklam Danışmanlık Limited Şirketi’ne” verildi. İhale sonuç ilanında gezinin 8-11 Ağustos tarihilerinde düzenlendiği belirtildi. İhale kapsamında kimlerinin Bosna Hersek’e götürüldüğü, gezinin ne amaçla yapıldığı ise açıklanmadı.

Öte yandan geçen yılda AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, belediye meclis üyeleri ile belediye yöneticilerini Portekiz ve Fas gezisine götürdüğü açığa çıkmıştı. İki ülkeye yapılan gezi için belediye kasasından toplam 651 bin TL harcanmıştı.