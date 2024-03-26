Gezi’yi sahiplenmeye, dayanışmaya devam

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi, Gezi Davası tutuklularının 700 gündür cezaevinde olmasına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, siyasi parti temsilcileri, emek meslek örgütleri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, “Gezi Direnişi ’ne suç isnat etmek, onurlu direnişimizi lekelemek amacıyla iktidarın güdümündeki yargı mensupları tarafından verilen hukuksuz tutuklama kararının üzerinden 700 gün geçti. Gezi direnişi geleceğimizdir. Gezi direnişi bu ülkede bir avuç karşısında ezilen milyonların sesidir. Gezi emeğimiz, alın terimiz, gururumuz, kardeşlik ve dayanışma demektir. İktidarın isteği doğrultusunda kurgulanan bu hukuk dışı davanın sonucunda, Eylül ayında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay serbest bırakıldı. Ancak, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası’nın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarımızın 18’er yıllık hapis cezaları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.” dedi.

Çelik de, "Hepimiz Gezi’deydik. Bu şehrin doğasının korunması için büyük bir mücadeleyi hep birlikte verdik. Ancak Gezi’de bir yanıyla bu kentin yeşilinin doğasının korunması için bir mücadele verirken bir yanıyla özgürlük talebimizi de dile getirdik. Eşitlik talebimizi de dile getirdik” ifadelerini kullandı.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) da dayanışma ve sahip çıkma çağrısı yaptı.