GGM’de tutulan İranlı tiyatrocu sınır dışı edilmek isteniyor: Tek şansı Kanada’ya gitmesi

Tuzla GGM’de tutulan İranlı tiyatro oyuncusu Ali Pouransari, sınır dışı edilerek İran’a teslim edilmek isteniliyor. Kanada'nın vize vermeyi kabul ettiği Pouransari, serbest bırakılmazsa Kanada'ya gidemeyecek. Pouransari’nin arkadaşı, "Yaşamaya devam etmesi için tek şansı Kanada’ya gitmesi. İran’a giderse neyle suçlanacağını bilemiyoruz” diyor.

İran'da Mahsa Jîna Emînî’nin öldürülmesinin ardından Abadan’daki eylemlere katılan ve bir yıl cezaevinde kalan tiyatrocu Ali Pouransari, Kanada’ya gitmek için Türkiye’ye geldi.



İstanbul Göç İdaresi’nden vize işlemleri için kimlik almak isterken 31 Ağustos’ta tutuklanarak Tuzla Geri Gönderme Merkezine (GGM) sevk edildi.

Pouransari’nin İran’a deport edilme ihtimali bulunuyor.

MA'nın haberine göre; Ağustos ayında İranlı askeri yetkililer tarafından darp edilen ve ciddi bir şekilde yaralanan Pouransari, Kanada’ya gitmek için Türkiye’ye geldi.

Pouransari’nin arkadaşı B.Ş., “Abadan'da birkaç protesto gösterisi yaptığı için tutuklandı. Ahvaz'daki Şiban cezaevinde bir yıl tutuklu kaldı.

Pouransari, halk ayaklanması sırasında Abadan İstihbarat Dairesi tarafından birkaç kez tehdit edildi. Son olarak Ağustos ayında İslam Cumhuriyeti'nin iki paralı askeri tarafından fiziksel saldırıya uğradı, palalar ve silahlarla yüzü ve vücudu ciddi şekilde yaralandı. Daha sonra baskılar karşısında Türkiye’ye geldi. Türkiye'den yasal olarak ayrılabilmesinin önünü açma çabalarımızın ardından nihayet kendisine Kanada'nın insani vize verilmesini sağladık. Amacı Türkiye’den Kanada’ya geçmekti ancak ne yazık ki Türkiye onu tutuklayarak GGM’ye gönderdi. Ne yazık ki şu anda ciddi bir sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya. Türkiye'den Kanada'ya gitmek için tek şansı var ve bunu kaçırsın istemiyoruz. Yaşamaya devam etmesi için tek şansı Kanada’ya gitmesi. İran’a giderse neyle suçlanacağını bilemiyoruz” bilgilerini paylaştı.

"CUMA GÜNÜ GÖRÜŞMESİ GEREKİYOR"



Kanada’nın vizeyi kabul ettiğini belirten B.Ş., “Kanada vizesinin işlemlerinin tamamlanması için Pouransari’nin Cuma günü IOM tarafından belirlenen otelde olması gerekiyor, yoksa işlemler tamamlanmayacak. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Onu İran’da ne bekliyor bilmiyoruz” dedi.